萬聖節好去處2026｜YOHO MALL萬聖節變身嘩鬼樂園 嘩鬼巡遊/南瓜車尋寶/自製南瓜籃/萬聖節彩繪

萬聖節未到，YOHO系商場已陸續出現南瓜、女巫及各嘩鬼蹤影。《嘩鬼狂歡祭》由10月中旬起率先登場，除了有5大萬聖節打卡位，10月30至31日更有一連兩晚快閃舞蹈、50人嘩鬼巡遊、南瓜車尋寶及Trick or Treat等活動，大小朋友可以一邊追蹤嘩鬼足跡，一邊收集糖果。
萬聖節前夜快閃跳舞 嘩鬼團突然現身派糖
10月30日萬聖節前夜，先有「勁舞嘩鬼團快閃派對」登場。嘩鬼團會於YOHO系商場不同位置隨機現身，一日三場隨機快閃跳舞，隨音樂節拍起舞。完成表演後，嘩鬼團更會化身派糖使者，向現場大小朋友送上糖果。
50名嘩鬼出巡 穿梭YOHO MALL三大商場
10月31日萬聖節當晚，50名舞者及嘩鬼組成的「鬼靈精怪嘩鬼出巡」登場，巡遊隊伍會穿梭YOHO MALL I、YOHO MALL II及YOHO MIX，沿途於不同位置進行舞蹈表演及互動，讓大家近距離感受萬聖節氣氛。
想加入嘩鬼隊伍，亦可以到「嘩鬼出巡道具換領站」換領萬聖節道具，為造型加點搞鬼元素，一起跟隨巡遊隊伍「喴嘩鬼叫」。
同日還有萬聖節限定表演，YOHO系商場聯同場內創意教育中心，包括Happy Sound Music樂韻琴行，安排小朋友帶來萬聖節主題演出，為晚上的活動添上一點童趣。
6架神秘南瓜車 完成任務即可取糖
除了追蹤嘩鬼，今次還可以玩「神秘南瓜車大搜查」。由10月30日起，6架造型不同的神秘南瓜車會分散於YOHO系商場各處，大家可以按照線索尋找南瓜車，並向南瓜使者挑戰6大Trick & Treat嘩鬼遊戲，完成任務即可換取萬聖節糖果。
想玩足整個萬聖節旅程，還有「搗蛋南瓜工作坊」及「萌爆嘩鬼變身工房」。前者讓大家親手加入閃石及裝飾，製作南瓜糖果籃；後者則提供萬聖節彩繪，完成後即可換上專屬嘩鬼造型。
5大萬聖節打卡位 南瓜、女巫陸續現身
10月中旬起，YOHO系商場率先換上萬聖節佈置，設置5大嘩鬼打卡位。南瓜、笑臉南瓜及女巫元素陸續現身，其中更有巨型女巫帽，大家可以趁活動正式開始前先到商場打卡，捕捉萬聖節限定造型。
指定店舖玩Trick or Treat
萬聖節氣氛同樣延伸至商戶。10月30至31日，指定商戶門前還會出現Trick or Treat標示，大家可以推門入店與店員玩遊戲，完成後收集下一份糖果。由打卡、工作坊、追蹤南瓜車到嘩鬼巡遊，兩日活動由商場公共空間一路延伸至店舖，大家的萬聖節行程可以由下午一路玩到晚上。
YOHO MALL「YOHO嘩鬼狂歡祭」活動詳情：
YOHO 嘩鬼狂歡祭 － 5大嘩鬼打卡裝置 詳情
活動日期：
2026年10月16日至31日
活動時間：
早上10時至晚上10時
活動地點：
YOHO系商場
YOHO 嘩鬼狂歡祭 －「勁舞嘩鬼團快閃派對」詳情
活動詳情：
勁舞嘩鬼團於YOHO 系商場內隨機出沒帶來勁歌熱舞表演。
活動日期：
2026年10月30日
活動時間：
下午5時至晚上10時隨機出沒
活動地點：
YOHO系商場隨機出沒
YOHO 嘩鬼狂歡祭 －「鬼靈精怪嘩鬼出巡」詳情
活動詳情：
50 名盛裝嘩鬼聚集，結合音樂與舞蹈巡遊表演。誠邀到訪者加入巡遊隊伍一同「喴嘩鬼叫」。
活動日期：
2026年10月31日
活動時間：
第一節: 晚上6時；第二節: 晚上9時
活動地點：
YOHO 系商場 (巡遊隊伍由YOHO MALL I 主廣場出發)
YOHO 嘩鬼狂歡祭 －「神秘南瓜車大搜查」詳情
活動詳情：
6 輛神秘南瓜車駛進YOHO 系商場，完成南瓜車Trick “&” Treat 小任務即可免費換領糖果一份。
活動日期：
2026年10月30及31日
活動時間：
下午5時至晚上9時
活動地點：
YOHO 系商場
YOHO 嘩鬼狂歡祭 －「搗蛋南瓜工作坊」及「萌爆嘩鬼變身工房」詳情
活動詳情：
「搗蛋南瓜工作坊」
The Point 會員憑指定積分即可換領搗蛋南瓜工作坊名額一個，可於工作坊現場換領南瓜籃材料包一份，DIY 專屬自己的萬聖節南瓜籃。
「萌爆嘩鬼變身工房」
The Point 會員憑指定積分即可換領彩繪卷一張，可於「萌爆嘩鬼變身工房」自選心儀彩繪圖案體驗面部或手部彩繪一次。
活動日期：
2026年10月30及31日
活動時間：
下午5時至晚上9時
活動地點：
YOHO MALL I 主廣場
YOHO 嘩鬼狂歡祭 －「嘩鬼出巡道具換領站」詳情
活動詳情：
The Point 會員憑指定積分即可換領嘩鬼出巡道具一個。
活動日期：
2026年10月31日
活動時間：
下午5時至晚上9時
活動地點：
YOHO MALL I 主廣場