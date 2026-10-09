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出版：2026-Oct-09 11:00
更新：2026-Oct-09 11:00

萬聖節好去處2026｜YOHO MALL萬聖節變身嘩鬼樂園 嘩鬼巡遊/南瓜車尋寶/自製南瓜籃/萬聖節彩繪

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萬聖節好去處2026｜YOHO MALL萬聖節變身嘩鬼樂園 嘩鬼巡遊/南瓜車尋寶/自製南瓜籃/萬聖節彩繪

萬聖節未到，YOHO系商場已陸續出現南瓜、女巫及各嘩鬼蹤影。《嘩鬼狂歡祭》由10月中旬起率先登場，除了有5大萬聖節打卡位，10月30至31日更有一連兩晚快閃舞蹈、50人嘩鬼巡遊、南瓜車尋寶及Trick or Treat等活動，大小朋友可以一邊追蹤嘩鬼足跡，一邊收集糖果。


萬聖節前夜快閃跳舞　嘩鬼團突然現身派糖

10月30日萬聖節前夜，先有「勁舞嘩鬼團快閃派對」登場。嘩鬼團會於YOHO系商場不同位置隨機現身，一日三場隨機快閃跳舞，隨音樂節拍起舞。完成表演後，嘩鬼團更會化身派糖使者，向現場大小朋友送上糖果。

50名嘩鬼出巡　穿梭YOHO MALL三大商場

10月31日萬聖節當晚，50名舞者及嘩鬼組成的「鬼靈精怪嘩鬼出巡」登場，巡遊隊伍會穿梭YOHO MALL I、YOHO MALL II及YOHO MIX，沿途於不同位置進行舞蹈表演及互動，讓大家近距離感受萬聖節氣氛。

想加入嘩鬼隊伍，亦可以到「嘩鬼出巡道具換領站」換領萬聖節道具，為造型加點搞鬼元素，一起跟隨巡遊隊伍「喴嘩鬼叫」。

同日還有萬聖節限定表演，YOHO系商場聯同場內創意教育中心，包括Happy Sound Music樂韻琴行，安排小朋友帶來萬聖節主題演出，為晚上的活動添上一點童趣。

鬼靈精怪嘩鬼出巡 勁舞嘩鬼團快閃派對

6架神秘南瓜車　完成任務即可取糖

除了追蹤嘩鬼，今次還可以玩「神秘南瓜車大搜查」。由10月30日起，6架造型不同的神秘南瓜車會分散於YOHO系商場各處，大家可以按照線索尋找南瓜車，並向南瓜使者挑戰6大Trick & Treat嘩鬼遊戲，完成任務即可換取萬聖節糖果。

想玩足整個萬聖節旅程，還有「搗蛋南瓜工作坊」及「萌爆嘩鬼變身工房」。前者讓大家親手加入閃石及裝飾，製作南瓜糖果籃；後者則提供萬聖節彩繪，完成後即可換上專屬嘩鬼造型。

5大萬聖節打卡位　南瓜、女巫陸續現身

10月中旬起，YOHO系商場率先換上萬聖節佈置，設置5大嘩鬼打卡位。南瓜、笑臉南瓜及女巫元素陸續現身，其中更有巨型女巫帽，大家可以趁活動正式開始前先到商場打卡，捕捉萬聖節限定造型。

指定店舖玩Trick or Treat

萬聖節氣氛同樣延伸至商戶。10月30至31日，指定商戶門前還會出現Trick or Treat標示，大家可以推門入店與店員玩遊戲，完成後收集下一份糖果。由打卡、工作坊、追蹤南瓜車到嘩鬼巡遊，兩日活動由商場公共空間一路延伸至店舖，大家的萬聖節行程可以由下午一路玩到晚上。

YOHO MALL Halloween Pumpkin Display (3) YOHO MALL Halloween Pumpkin Display (1) YOHO MALL Halloween Pumpkin Display (2) YOHO MALL Halloween Pumpkin Display (4) YOHO MALL Halloween Pumpkin Display (5) 嘩鬼南瓜工作坊 萌爆嘩鬼變身工房

YOHO MALL「YOHO嘩鬼狂歡祭」活動詳情

YOHO 嘩鬼狂歡祭 － 5大嘩鬼打卡裝置 詳情

活動日期：

2026年10月16日至31日

活動時間：

早上10時至晚上10時

活動地點：

YOHO系商場

YOHO 嘩鬼狂歡祭 －「勁舞嘩鬼團快閃派對」詳情

活動詳情：

勁舞嘩鬼團於YOHO 系商場內隨機出沒帶來勁歌熱舞表演。

活動日期：

2026年10月30日

活動時間：

下午5時至晚上10時隨機出沒

活動地點：

YOHO系商場隨機出沒

YOHO 嘩鬼狂歡祭 －「鬼靈精怪嘩鬼出巡」詳情

活動詳情：

50 名盛裝嘩鬼聚集，結合音樂與舞蹈巡遊表演。誠邀到訪者加入巡遊隊伍一同「喴嘩鬼叫」。

活動日期：

2026年10月31日

活動時間：

第一節: 晚上6時；第二節: 晚上9時

活動地點：

YOHO 系商場 (巡遊隊伍由YOHO MALL I 主廣場出發)

YOHO 嘩鬼狂歡祭 －「神秘南瓜車大搜查」詳情

活動詳情：

6 輛神秘南瓜車駛進YOHO 系商場，完成南瓜車Trick “&” Treat 小任務即可免費換領糖果一份。

活動日期：

2026年10月30及31日

活動時間：

下午5時至晚上9時

活動地點：

YOHO 系商場

YOHO 嘩鬼狂歡祭 －「搗蛋南瓜工作坊」及「萌爆嘩鬼變身工房」詳情

活動詳情：

「搗蛋南瓜工作坊」

The Point 會員憑指定積分即可換領搗蛋南瓜工作坊名額一個，可於工作坊現場換領南瓜籃材料包一份，DIY 專屬自己的萬聖節南瓜籃。

「萌爆嘩鬼變身工房」

The Point 會員憑指定積分即可換領彩繪卷一張，可於「萌爆嘩鬼變身工房」自選心儀彩繪圖案體驗面部或手部彩繪一次。

活動日期：

2026年10月30及31日

活動時間：

下午5時至晚上9時

活動地點：

YOHO MALL I 主廣場

YOHO 嘩鬼狂歡祭 －「嘩鬼出巡道具換領站」詳情

活動詳情：

The Point 會員憑指定積分即可換領嘩鬼出巡道具一個。

活動日期：

2026年10月31日

活動時間：

下午5時至晚上9時

活動地點：

YOHO MALL I 主廣場

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