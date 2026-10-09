萬聖節好去處2026｜YOHO MALL萬聖節變身嘩鬼樂園 嘩鬼巡遊/南瓜車尋寶/自製南瓜籃/萬聖節彩繪

萬聖節未到，YOHO系商場已陸續出現南瓜、女巫及各嘩鬼蹤影。《嘩鬼狂歡祭》由10月中旬起率先登場，除了有5大萬聖節打卡位，10月30至31日更有一連兩晚快閃舞蹈、50人嘩鬼巡遊、南瓜車尋寶及Trick or Treat等活動，大小朋友可以一邊追蹤嘩鬼足跡，一邊收集糖果。

10月31日萬聖節當晚，50名舞者及嘩鬼組成的「鬼靈精怪嘩鬼出巡」登場，巡遊隊伍會穿梭YOHO MALL I、YOHO MALL II及YOHO MIX，沿途於不同位置進行舞蹈表演及互動，讓大家近距離感受萬聖節氣氛。

10月30日萬聖節前夜，先有「勁舞嘩鬼團快閃派對」登場。嘩鬼團會於YOHO系商場不同位置隨機現身，一日三場隨機快閃跳舞，隨音樂節拍起舞。完成表演後，嘩鬼團更會化身派糖使者，向現場大小朋友送上糖果。

同日還有萬聖節限定表演，YOHO系商場聯同場內創意教育中心，包括Happy Sound Music樂韻琴行，安排小朋友帶來萬聖節主題演出，為晚上的活動添上一點童趣。

想玩足整個萬聖節旅程，還有「搗蛋南瓜工作坊」及「萌爆嘩鬼變身工房」。前者讓大家親手加入閃石及裝飾，製作南瓜糖果籃；後者則提供萬聖節彩繪，完成後即可換上專屬嘩鬼造型。

除了追蹤嘩鬼，今次還可以玩「神秘南瓜車大搜查」。由10月30日起，6架造型不同的神秘南瓜車會分散於YOHO系商場各處，大家可以按照線索尋找南瓜車，並向南瓜使者挑戰6大Trick & Treat嘩鬼遊戲，完成任務即可換取萬聖節糖果。

10月中旬起，YOHO系商場率先換上萬聖節佈置，設置5大嘩鬼打卡位。南瓜、笑臉南瓜及女巫元素陸續現身，其中更有巨型女巫帽，大家可以趁活動正式開始前先到商場打卡，捕捉萬聖節限定造型。

指定店舖玩Trick or Treat

萬聖節氣氛同樣延伸至商戶。10月30至31日，指定商戶門前還會出現Trick or Treat標示，大家可以推門入店與店員玩遊戲，完成後收集下一份糖果。由打卡、工作坊、追蹤南瓜車到嘩鬼巡遊，兩日活動由商場公共空間一路延伸至店舖，大家的萬聖節行程可以由下午一路玩到晚上。