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出版：2026-Oct-12 12:00
更新：2026-Oct-12 12:00

珍珠變潮物！JIMMY CHOO 30週年玩出華麗新章

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珍珠變潮物！JIMMY CHOO 30週年玩出華麗新章

珍珠變潮物！JIMMY CHOO 30週年玩出華麗新章

踏入品牌成立三十周年，JIMMY CHOO 把多年來反覆出現的珍珠元素，推出周年膠囊系列「Pearls of Wisdom（珍珠的智慧）」。系列以鞋履、手袋及珠寶重新解讀珍珠的光澤、形態與象徵意義，既回望品牌自 1996 年以來的設計軌跡，也為未來揭開新一頁。

珍珠並非品牌今季才採用的裝飾。早期精品店的象牙白洞石牆、帶珍珠母貝光澤的牡蠣造型包裝，以至歷年鞋履和配飾上的細節，都可找到相關線索。創意總監 Sandra Choi 今次以「傳世珍藏」為構思核心，將珍珠歷經時間孕育、外柔內韌的特質，化成三十周年的設計語言。

鞋履由優雅走向玩味 鞋履由優雅走向玩味 鞋履由優雅走向玩味 鞋履由優雅走向玩味 鞋履由優雅走向玩味 鞋履由優雅走向玩味 鞋履由優雅走向玩味 鞋履由優雅走向玩味

鞋履由優雅走向玩味

鞋履設計各自呈現珍珠的不同個性。ITHACA 以希臘伊薩卡島為靈感，金色雕塑感楔形鞋跟配上三顆樹脂珍珠；IRINA 把樹脂珍珠與水晶沿足部線條鋪排，效果猶如疊戴項鍊。INGRID FLAT 則在牛津鞋輪廓上加入視覺錯覺珍珠搭扣，平衡中性氣息與柔美細節。

手袋化身隨身藝術品 手袋化身隨身藝術品 手袋化身隨身藝術品 手袋化身隨身藝術品 手袋化身隨身藝術品 手袋化身隨身藝術品 手袋化身隨身藝術品 手袋化身隨身藝術品 手袋化身隨身藝術品 手袋化身隨身藝術品 TUBE MINI BAG RAINDROPS

手袋化身隨身藝術品

手袋部分同樣把珍珠的流動感與有機形態放大。TUBE MINI BAG RAINDROPS Minaudière 掛上樹脂珍珠流蘇，走動時隨步伐擺動；CLOUD 手拿包糅合牡蠣殼輪廓與金色海浪意象，線條柔和而富海洋氣息。

系列焦點落在YSTER Plexi 手拿包上，取材自巴洛克珍珠自然不規則的外形，以雕塑化結構呈現，為晚裝配飾增添收藏意味。

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