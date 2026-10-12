珍珠變潮物！JIMMY CHOO 30週年玩出華麗新章

踏入品牌成立三十周年，JIMMY CHOO 把多年來反覆出現的珍珠元素，推出周年膠囊系列「Pearls of Wisdom（珍珠的智慧）」。系列以鞋履、手袋及珠寶重新解讀珍珠的光澤、形態與象徵意義，既回望品牌自 1996 年以來的設計軌跡，也為未來揭開新一頁。
珍珠並非品牌今季才採用的裝飾。早期精品店的象牙白洞石牆、帶珍珠母貝光澤的牡蠣造型包裝，以至歷年鞋履和配飾上的細節，都可找到相關線索。創意總監 Sandra Choi 今次以「傳世珍藏」為構思核心，將珍珠歷經時間孕育、外柔內韌的特質，化成三十周年的設計語言。
鞋履由優雅走向玩味
鞋履設計各自呈現珍珠的不同個性。ITHACA 以希臘伊薩卡島為靈感，金色雕塑感楔形鞋跟配上三顆樹脂珍珠；IRINA 把樹脂珍珠與水晶沿足部線條鋪排，效果猶如疊戴項鍊。INGRID FLAT 則在牛津鞋輪廓上加入視覺錯覺珍珠搭扣，平衡中性氣息與柔美細節。
手袋化身隨身藝術品
手袋部分同樣把珍珠的流動感與有機形態放大。TUBE MINI BAG 與 RAINDROPS Minaudière 掛上樹脂珍珠流蘇，走動時隨步伐擺動；CLOUD 手拿包糅合牡蠣殼輪廓與金色海浪意象，線條柔和而富海洋氣息。
系列焦點落在YSTER Plexi 手拿包上，取材自巴洛克珍珠自然不規則的外形，以雕塑化結構呈現，為晚裝配飾增添收藏意味。