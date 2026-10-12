珍珠變潮物！JIMMY CHOO 30週年玩出華麗新章

踏入品牌成立三十周年，JIMMY CHOO 把多年來反覆出現的珍珠元素，推出周年膠囊系列「Pearls of Wisdom（珍珠的智慧）」。系列以鞋履、手袋及珠寶重新解讀珍珠的光澤、形態與象徵意義，既回望品牌自 1996 年以來的設計軌跡，也為未來揭開新一頁。

珍珠並非品牌今季才採用的裝飾。早期精品店的象牙白洞石牆、帶珍珠母貝光澤的牡蠣造型包裝，以至歷年鞋履和配飾上的細節，都可找到相關線索。創意總監 Sandra Choi 今次以「傳世珍藏」為構思核心，將珍珠歷經時間孕育、外柔內韌的特質，化成三十周年的設計語言。