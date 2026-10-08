萬聖節好去處2026｜港鐵旗下4大商場打造獨特體驗 連詩雅+Honey Punch現身THE SOUTHSIDE廣東歌派對

萬聖節氣氛漸濃。港鐵旗下4大商場，包括THE SOUTHSIDE、圍方、青衣城，以及PopCorn及The LOHAS康城將會推出獨特活動。無論是想投入一場由Shiga連詩雅及女團Honey Punch帶來的廣東歌派對，還是打卡以50種香港鬼怪為創作靈感打造的場景，必定能滿足各位的需求！

連詩雅+Honey Punch現身廣東歌派對 4大商場設有不同活動，為粉絲帶來多款獨特體驗。即日起至11月1日期間，位於南區的THE SOUTHSIDE打造「THE TOYrifying SOUTHSIDE 玩懼節」活動。多個「玩懼」角色跳出巨型玩「懼」盒，於商場不同角落亮相，等待各位親臨打卡。備受歡迎的「廣東歌萬聖夜」將於10月24日（星期六）回歸。今年活動邀請人氣廣東歌DJ Cantomania駐場，Shiga連詩雅及唱跳女團Honey Punch亦會現身獻唱。萬聖節當晚，多位DJ將會以亞洲的熱門舞曲及潮流節奏，將節日氣氛推上高潮，打造難忘回憶。

攜手本地品牌 以香港都市傳說打造打卡位 即日至11月1日期間，圍方攜手本地創作品牌「豚肉窩貼」，以《香港鬼怪百物語》為主題打造5大打卡場景。50隻香港鬼怪將會登陸商場不同角落，當中包括5.5米高巨型狐仙、辮子姑娘、荷花池女鬼及香港仔白虎等都市傳說角色，彷彿身處都市傳說之中。 想近距離與鬼怪見面互動？水妖及鯉魚精將於指定日子舉辦角色見面會，與粉絲合照互動。10月17日及31日晚上更設鬼怪角色巡遊，觀眾只需以別出心裁的萬聖節造型到場，即有機會獲發「鬼咁靚」突擊嘉許勳章，記錄特別回憶。

圍方推出《香港鬼怪百物語》 MTR Mobile 徽章收集活動，由即日起，訪客只需於場內各處集齊11個活動專屬徽章，即可換領實體《HalloWAI x 香港鬼怪百物語》貼紙及$100圍方電子優惠券一套。

UFO登陸青衣城！ UFO出沒注意！10月9日至11月1日期間，青衣城將會有多個UFO和外星人登陸。各位必影位於1期中庭的6米高巨型UFO，多隻外星人和外星貓將會同步亮相，猶如身處外星人總部。在指定日期，青衣城設有《再見UFO》無人機表演，近3米闊的UFO飛碟將於1期1樓中庭穿梭飛行，絕對值得到場觀賞！