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出版：2026-Oct-08 18:00
更新：2026-Oct-08 18:00

韓國創作男歌手Roy Kim首襲港 明年1月登陸麥花臣 門票10.21開搶附購票詳情+fans福利

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Nose 34

韓國創作男歌手Roy Kim首襲港 明年1月登陸麥花臣 門票10.21開搶附購票詳情+fans福利

韓國實力派創作男歌手Roy Kim(로이킴，本名金相祐) 宣布，即將展開為期約一個月的亞洲巡演，明年1月首度襲港，舉行《2026-27 ROY KIM LIVE TOUR [ROY] in HONG KONG》音樂會。這是他出道逾13年來渴望已久的香港初舞台，更是他的fans近距離感受其溫柔磁性嗓音的好機會。

2012年參加韓國大型選秀節目《Superstar K》第四季奪得總冠軍的Roy Kim，憑藉溫暖自彈自唱嗓音與作詞作曲才華，被大眾譽為療癒系暖男。2013年出道後，憑熱門單曲《Bom Bom Bom(봄봄봄)，以及近年推出的《即使春天到來》(봄이와도)，讓他成為韓國春季最具代表性的聲音之一。隨後的離別三部曲，包括《Only Then》、《The Hardest Part》與《Take Me Back In Time》，令他樂壇更為穩固。

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高學歷優渥家庭背景

除了音樂才華，Roy Kim曾就讀美國名校Georgetown University工商管理學系的高學歷，亦令他備受矚目，他的父親更是韓國知名第一米酒集團的會長，亦是一位大學教授，優渥背景亦為他贏來不少fans支持。在韓國，一向是票房秒殺保證的他，連續四年年末個唱均全數售罄，去年巡演首爾站更創下「7分鐘秒殺」的驚人紀錄。這次巡演他首度挑戰更大地域，從首爾指標性舞台KSPO DOME出發，橫跨東京、曼谷、台北及香港的麥花臣場館場館。

這次來港開唱，Roy Kim將自彈自唱，用細膩的吉他旋律與充滿故事感的歌聲包裹整個場館，將首爾場的感動原汁原味帶給香港樂迷。而購買$1,599$,199門票的樂迷，可參加「歡送活動」、「1:10團體合照」、「1:16團體合照」、「海報」及「限定小卡」等，各位樂迷記得調好鬧鐘，1021日準時於Cityline及大麥搶票。

2026-27 ROY KIM LIVE TOUR [ROY] in HONG KONG》詳情：

日期：202719(晚上6)

地點：麥花臣場館

門票：$1,599$1,199$899 (全場座位)

公開發售時間：1021日下午3時起

網上購票：CitylineDamai

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