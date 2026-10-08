韓國創作男歌手Roy Kim首襲港 明年1月登陸麥花臣 門票10.21開搶附購票詳情+fans福利

韓國實力派創作男歌手Roy Kim(로이킴，本名金相祐) 宣布，即將展開為期約一個月的亞洲巡演，明年1月首度襲港，舉行《2026-27 ROY KIM LIVE TOUR [R：O：Y] in HONG KONG》音樂會。這是他出道逾13年來渴望已久的香港初舞台，更是他的fans近距離感受其溫柔磁性嗓音的好機會。

2012年參加韓國大型選秀節目《Superstar K》第四季奪得總冠軍的Roy Kim，憑藉溫暖自彈自唱嗓音與作詞作曲才華，被大眾譽為療癒系暖男。2013年出道後，憑熱門單曲《Bom Bom Bom》(봄봄봄)，以及近年推出的《即使春天到來》(봄이와도)，讓他成為韓國春季最具代表性的聲音之一。隨後的離別三部曲，包括《Only Then》、《The Hardest Part》與《Take Me Back In Time》，令他樂壇更為穩固。