米粒青禾實驗室社區攝影比賽 用鏡頭留住鄰里人情味 總獎金逾3.9萬

深水埗不只有繁忙的黃金商場與鴨寮街，在舊樓的長長梯間與街角，藏著無數溫熱的街坊日常。由慈善團體「米粒．青禾實驗室」主辦的首個社區活動——《社區米影展》攝影比賽，由即日起至10月31日公開招募。不論是配備專業相機的攝影達人，還是擅長用手機記錄生活市民，只要持有香港身份證，均可報名參加，共同捕捉深水埗最真摯的「人．情．味」。

攝影比賽旨在鼓勵年輕人走進社區，發掘深水埗獨特的鄰里情懷。賽事設有三個個人組別，包括全日制中學生的「中學組」、18至45歲全日制大專生「大專組」，以及歡迎18至45歲青年人參加的「公開組」，比賽獎金獎品總值超過$39,000。