米粒青禾實驗室社區攝影比賽 用鏡頭留住鄰里人情味 總獎金逾3.9萬

深水埗不只有繁忙的黃金商場與鴨寮街，在舊樓的長長梯間與街角，藏著無數溫熱的街坊日常。由慈善團體「米粒．青禾實驗室」主辦的首個社區活動——《社區米影展》攝影比賽，由即日起至10月31日公開招募。不論是配備專業相機的攝影達人，還是擅長用手機記錄生活市民，只要持有香港身份證，均可報名參加，共同捕捉深水埗最真摯的「人．情．味」。
攝影比賽旨在鼓勵年輕人走進社區，發掘深水埗獨特的鄰里情懷。賽事設有三個個人組別，包括全日制中學生的「中學組」、18至45歲全日制大專生「大專組」，以及歡迎18至45歲青年人參加的「公開組」，比賽獎金獎品總值超過$39,000。
主辦單位除了準備豐富獎品，鼓勵參賽者的創作靈感。每個組別的冠軍，可獲價值約$5,000的攝影器材及獎狀；亞軍及季軍也分別可獲價值約$3,000及$2,000的攝影器材。此外，賽事更設有金、銀、銅優異獎，得獎者可獲得$500至$1,500不等的電器禮券。得獎及入圍作品將於明年1月的實體展覽中亮相，讓大眾透過青年的視角，重新認識這個新舊交融的社區。歡迎全港青年踴躍投稿，用光影留下屬於深水埗的溫暖故事。
《社區米影展》攝影比賽詳情：
報名及交件截止：即日起至10月31日
簡介會及工作坊：10月3日(報名後參與)
公布入圍名單：11月4日
全民網上投票：11月16日至12月11日
獲獎作品展覽：2027年1月(社區米影展暨青年共創成果分享)
報名：米粒．青禾實驗室