和興白花油期間限定店進駐香港站！聯乘本地潮牌＋霓虹打卡位＋DIY減壓匙扣 即睇必買推介

百年經典藥油品牌「和興白花油」與港鐵合作，於港鐵香港站隆重推出全港首間為期半年的和興白花油Pop-up專門店。適逢品牌邁向一百周年，現場設有復古氣息十足的墨綠配白色霓虹燈打卡空間，並同步開售多款新產品。除了自家限量精品，「和興白花油」更特別聯同三個本地新世代創意單位推出多款限定產品，創意滿分，下文即睇詳細介紹！

全港首間！和興白花油100周年紀念店 今次店舖整體裝潢以經典和興白花油的墨綠與潔白為主色調，牆面揉合亮眼耀目的霓虹燈標誌，交織出兼具懷舊質感與現代前衛風采的打卡氛圍。這次快閃店推出打破傳統框架的實用新品，包括全新設計的和興白花油Roll-on滾珠裝及GoodDay精油滾珠棒，讓經典藥油調配轉化為隨身必備的舒緩好幫手。店內首度公開發售多款極具收藏價值的自家限量精品，例如充滿年代感與玩味的Y2K手機掛繩，以及造型圓滾滾的公仔鎖匙扣，將熟悉溫馨的品牌元素完美融入日常潮流生活。

聯乘三大本地Gen-Z潮牌 多款獨家精品登場 除了自家限量精品，品牌特別聯同三個本地新世代創意單位，將傳統品牌元素重組演繹。當中包括與潮流服飾品牌GROCERY推出100周年限定服飾系列，將標誌性的綠白色調與圖像設計注入街頭時裝；同時與原創設計品牌TEAM GREEN合作，設計出充滿香港在地特色的小夜燈、造型匙扣、磁石貼及桌上小擺設，非常適合日常收藏或贈送親友。喜愛手作體驗的朋友更不能錯過現場與文創品牌Pretty Useless Club合作開設的DIY Zone，只要在店內購買任何產品，即可親自揀選配件，拼配並製作專屬的Fidget減壓匙扣，將個人創意注入百周年紀念品之中。