綠色力量環島行2027早鳥優惠 全新10公里山頂路線 參加者可獲紀念防水袋及tee

由綠色力量主辦、AXA安盛贊助的戶外盛事《第三十四屆綠色力量環島行》(《環島行》)，將於2027年1月30日舉行！活動由即日起公開接受報名，名額3,000名。參賽者於11月15日前報名可享早鳥優惠。今年活動以「由森出發」為主題，倡導「無痕行山」。綠色力量總監鄭睦奇博士指出，港島徑是麻鷹、赤麂與果子狸等野生動物的家，盼參賽者以尊重的心態走進山林，一起維護本地生物多樣性。
首推10公里絕美路線 穿梭城市與秘境
《綠色力量環島行》設個人(男子/女子)、綠行組及隊制組別，路程分別為全程(50公里)、半程(25公里)及10公里(全新路線)以供選擇。賽事亦設有學界盃及工商盃組別。跑手將由港島徑海拔最高的山頂出發，俯瞰繁華市景；隨後下行至歷史悠久的薄扶林水塘，再切入港島徑二段。沿途能近距離看見城市高樓與自然山谷交錯的奇景，並經清幽的薑花澗，最終抵達香港仔郊野公園傷健樂園。
國際認可賽事 聯乘T8裝備曝光
賽事另設50公里(全程)及25公里(半程)，兩者均獲UTMB Index及ITRA National League國際認證。居港日本越野跑名將鈴木啟介，已宣布再度參賽，想與他一起作賽，與廣大行山愛好者一同踏上港島徑，推廣綠色行山理念。活動籌得之善款將全數用於綠色力量環境教育工作，支持本地環境教育和生態保育工作，提升大眾關注和認識不同的環保議題，鼓勵大眾參與和實踐保育生態，以實際行動回應環境挑戰。
所有報名參加參加者均可獲得「環島行 x T8」主題紀念T恤及防水袋。今年大會更首度推出獨家加購優惠，跑手可選購T8聯乘短褲(附送限量版透氣襪)及運動內褲，全面提升賽事舒適度。
報名日期：即日起至12月31日
官方網址：綠色力量