綠色力量環島行2027早鳥優惠 全新10公里山頂路線 參加者可獲紀念防水袋及tee

由綠色力量主辦、AXA安盛贊助的戶外盛事《第三十四屆綠色力量環島行》(《環島行》)，將於2027年1月30日舉行！活動由即日起公開接受報名，名額3,000名。參賽者於11月15日前報名可享早鳥優惠。今年活動以「由森出發」為主題，倡導「無痕行山」。綠色力量總監鄭睦奇博士指出，港島徑是麻鷹、赤麂與果子狸等野生動物的家，盼參賽者以尊重的心態走進山林，一起維護本地生物多樣性。

首推 10 公里絕美路線 穿梭城市與秘境

《綠色力量環島行》設個人(男子/女子)、綠行組及隊制組別，路程分別為全程(50公里)、半程(25公里)及10公里(全新路線)以供選擇。賽事亦設有學界盃及工商盃組別。跑手將由港島徑海拔最高的山頂出發，俯瞰繁華市景；隨後下行至歷史悠久的薄扶林水塘，再切入港島徑二段。沿途能近距離看見城市高樓與自然山谷交錯的奇景，並經清幽的薑花澗，最終抵達香港仔郊野公園傷健樂園。