萬聖節帶狗狗去派對！維港凱悅尚萃酒店人寵一同開餐　狗狗點心/寵物禮品包/六道菜美饌

萬聖節不只有人類扮鬼扮馬，狗狗也可以盛裝出席！香港維港凱悅尚萃酒店旗下狗狗友善中菜廳「北川小館」將於10月31日舉行「萬聖節萌犬派對」，除了有人狗共享的美食，更有最佳造型狗狗比賽、專業攝影師即場拍照及寵物用品市集。每位參加活動的狗主更可獲贈價值$420的寵物禮品包，早鳥門票低至$342.4起。

六道菜美饌配狗狗點心 人寵一同開餐

派對由六道菜美饌打頭陣，菜式包括即叫即製點心拼盤、蒜油大蝦多士、文絲蟹肉豆腐羹、古法蒜子紅燒斑腩及香蔥肉燥稻庭麵，並可無限暢飲中國茗茶。每隻參加活動的狗狗均可免費獲贈一籃狗狗點心，讓主人與毛孩一同享受節日美食。

狗狗鬥造型 專業攝影師即場留倩影

想讓愛犬成為派對主角，不妨花點心思打扮一番，參加最佳造型狗狗比賽，有機會贏取餐飲禮券及其他獎品。現場另有萬聖節主題打卡區，由專業攝影師即場為毛孩拍照，記錄節日造型。