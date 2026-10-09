萬聖節帶狗狗去派對！維港凱悅尚萃酒店人寵一同開餐　狗狗點心/寵物禮品包/六道菜美饌

萬聖節不只有人類扮鬼扮馬，狗狗也可以盛裝出席！香港維港凱悅尚萃酒店旗下狗狗友善中菜廳「北川小館」將於10月31日舉行「萬聖節萌犬派對」，除了有人狗共享的美食，更有最佳造型狗狗比賽、專業攝影師即場拍照及寵物用品市集。每位參加活動的狗主更可獲贈價值$420的寵物禮品包，早鳥門票低至$342.4起。
六道菜美饌配狗狗點心 人寵一同開餐
派對由六道菜美饌打頭陣，菜式包括即叫即製點心拼盤、蒜油大蝦多士、文絲蟹肉豆腐羹、古法蒜子紅燒斑腩及香蔥肉燥稻庭麵，並可無限暢飲中國茗茶。每隻參加活動的狗狗均可免費獲贈一籃狗狗點心，讓主人與毛孩一同享受節日美食。
狗狗鬥造型 專業攝影師即場留倩影
想讓愛犬成為派對主角，不妨花點心思打扮一番，參加最佳造型狗狗比賽，有機會贏取餐飲禮券及其他獎品。現場另有萬聖節主題打卡區，由專業攝影師即場為毛孩拍照，記錄節日造型。
寵物用品市集 參加即送$420禮品包
活動當日還有寵物用品市集，Good Grooming、Plume Care、Wooffoo及Pet Pet Homies等品牌將帶來寵物健康及生活用品，讓狗主選購。每位參加活動的狗主均可獲贈一份價值$420的禮品包，內含Good Grooming狗狗零食、Plume Care旅行裝免沖洗潔毛噴霧及天然防蚊驅蟲液、Wooffoo散步袋、MealRical狗狗餅乾，以及Pet Pet Homies EZ Safe寵物強效除臭噴霧等，禮品數量有限。
萬聖節萌犬派對詳情及門票
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日期：2026年10月31日（星期六）
時間：下午3時至5時
地點：香港維港凱悅尚萃酒店「北川小館」
門票價格：
萬聖節萌犬派對：每位$428起，早鳥價$342.4起
連無限暢飲套餐：每位$608起，早鳥價$522.4起
額外攜帶狗狗：每隻$48起
兩款成人門票均包括六道菜美饌及禮品包；基本套餐可無限暢飲中國茗茶，連無限暢飲套餐則另包括氣泡酒、精選餐酒、啤酒及汽水。每兩位賓客可免費攜同一隻狗狗入場，每隻參加活動的狗狗均可獲贈一籃狗狗點心；額外攜帶的狗狗則須付入場費。
於10月17日晚上11時59分或之前預訂，可享早鳥優惠。以上價格另須支付加一服務費及1%附加費，額外狗狗入場費則另收1%附加費。門票數量有限，狗狗點心亦視乎供應情況而定。