網上熱話｜豬頸肉炒蛋飯疑與描述不符？炒蛋飯VS蛋炒飯 網民反諷：係我哋理解錯

自從商品說明條例面世後，不少商品及食肆都更新了名稱及餐牌，確保所售物品與實物相符，以免惹禍上身。不過，有時就算描述得再清楚，如果與大家預期不一樣的話，仍然容易產生誤會。早前，一位食客就因為到越南餐廳食豬頸肉炒蛋飯時，發現實物與預期大不同，因而發文公諸於世，引起大批網民熱烈討論。

炒蛋飯疑與想像不符 自從商品說明條例面世後，不少食肆都急急更新餐牌，例如以往所說的「鮑片」改為「仿鮑片」、「龍蝦」改為「蝦球」等等，以免引起誤會。不過，有時就算寫得再清楚，仍然難免會因每個人的預期不一樣而惹爭議。早前，一位網民就分享在一間越南餐廳食飯，雖然實物與餐牌所說的「豬頸肉炒蛋飯」有齊主要材料，但白飯和炒蛋不是想像中蛋和飯炒在一起，兩者卻是分離的。

孤單的一小塊炒蛋跟蒸飯分開放 從發文者上傳的照片中，可見豬頸肉炒蛋飯有齊豬頸肉、炒蛋、白飯和醬汁，三種食材卻是分開獨立烹調，最後拼於同一碟上而已。豬頸肉的份量合理，惟令發文者與眾人震驚的是，餐牌中所述的「炒蛋飯」竟然是白飯和炒蛋分開放，白飯是蒸完放上碟，而非炒飯；而放在飯旁邊的孤單炒蛋，份量亦少到令人震驚，只有約一湯匙的份量。整個飯餐盛惠$57，難怪發文者表示「我冇辦法相信豬頸肉炒蛋飯竟然係咁」。