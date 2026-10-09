港島香格里拉酒店珀翠餐廳限定聯乘晚宴！米芝蓮星級陣容 細味成都＋紐西蘭極致風味

港島香格里拉酒店珀翠餐廳將舉辦兩場期間限定的四手聯乘晚宴，分別與成都米芝蓮一星餐廳 Co-及紐西蘭皇后鎮米芝蓮二星餐廳 Essence合作。由行政總廚 Uwe Opocensky聯同成都夫妻主廚楊錦、游美益，以及 Essence主廚 Paul Froggatt，將四川花椒、郫縣豆瓣醬、南島鹿肉及紐西蘭螯蝦等特色食材，融入珀翠經典法式料理之中，帶來兩場風格截然不同的限定晚宴，喜愛高級餐飲與跨地域菜式的食客不容錯過。

港島香格里拉酒店珀翠餐廳限定聯乘晚宴 擁有超過三十年歷史的珀翠餐廳，向來是香港法式高級餐飲的代表。餐廳坐落於港島香格里拉酒店56樓，窗外可俯瞰維港景色；今次兩場四手聯乘晚宴，則將餐廳化身為國際廚藝交流平台，讓香港、成都及紐西蘭南島的飲食文化在餐桌上相遇。兩場合作各有主題：Co-以四川風土結合法式烹飪技藝，展現花椒、泡菜及豆瓣醬的層次變化；Essence則帶來紐西蘭南島的純淨風味，以螯蝦、海魴魚及鹿肉勾勒出山海交織的味覺風景。食材來源、季節變化及主廚之間的深厚情誼，均成為這次合作的重要部分。

珀翠餐廳與成都 Co- 四手聯乘 珀翠餐廳與 Co-的四手聯乘晚宴將於2026年10月10日至11日舉行，每晚只招待25位賓客。Co-是成都首間入選「亞洲50最佳餐廳」榜單的餐廳，於2026年排名第69位，並連續兩年獲頒米芝蓮一星，另獲2025年黑珍珠一鑽餐廳殊榮。餐廳由夫妻主廚楊錦及游美益共同主理。楊錦出生於福建沿海，曾接受法式烹飪訓練；游美益則深深扎根四川，兩人將福建、四川及法國三地文化融入菜單，呈現出細膩卻帶有鮮明地域性格的料理。 二人在成都郊外約20公里處經營一個佔地15畝的農場，餐廳大部分食材均來自農場，從土地、季節到餐桌，完整呈現對風土的重視。Co-的招牌菜包括法國馬雷恩－奧萊龍生蠔，配搭青蘋果、奇異果、12年雅安魚子醬及清酒醃製三文魚煙燻魚慕斯；北海一年生竹蟶配福建時令茭白及燉蛋，亦是另一道亮點。是次來港，郫縣豆瓣醬、四川花椒及陳年泡菜將成為菜單核心，並由珀翠的法式技法重新演繹。主廚 Uwe Opocensky形容楊錦及游美益為「極具才華的年輕夫婦」，期待以法式烹調結合四川飲食文化，碰撞出意想不到的味覺火花。

日期：2026年10月10日至11日

時間：晚上7時至10時30分

形式：六道菜或八道菜晚宴

價格：六道菜每位港幣2,288元，另加一服務費；八道菜每位港幣2,699元，另加一服務費

珀翠餐廳與紐西蘭Essence聯乘晚宴 珀翠餐廳與 Essence的聯乘晚宴將於2026年10月24日至27日舉行，每晚招待40位賓客。Essence位於皇后鎮 ROKI Collection旗下，坐落於瓦卡蒂普湖畔山坡，享有270度環抱卓越山脈的景觀，是紐西蘭唯一獲米芝蓮二星評級的餐廳，並於2026年首屆《米芝蓮指南》紐西蘭篇中獲得肯定。 Essence亦獲《Cuisine Good Food Guide》最高級別「三帽」評級，並獲選為2026年度最佳餐廳。餐廳主廚 Paul Froggatt出生於英國西薩塞克斯郡，13歲便由洗碗工作開始踏入餐飲業，其後先後於英國米芝蓮一星餐廳 Gidleigh Park，以及法國米芝蓮二星餐廳 La Côte d'Or接受訓練。Paul曾擔任 Huka Lodge行政總廚達九年，後來帶領 Kauri Cliffs獲頒年度豪華旅館主廚。2025年9月，他創立Essence，將對自然、時令及本地食材的重視，融入餐廳菜式之中。他的代表作「Autumn Walk」以親自與兒子採摘的野生蘑菇入饌，帶有森林泥土與秋日植物的氣息，充分反映主廚與自然環境的親密聯繫。這道菜式亦會於珀翠四手聯乘晚宴中登場。Paul與主廚 Uwe相識超過20年，今次將帶來來自紐西蘭清澈海域的螯蝦及海魴魚，並選用南島西海岸出產的鹿肉，配合精心挑選的紐西蘭葡萄酒，呈獻一場由海洋、山林與南島風土共同構成的晚宴。