尖沙咀美食｜人氣溫泉雞半年開兩店「全日雞實驗所」進軍尖沙咀

海南雞關注組人氣店「全日雞實驗所」，繼北角及旺角店之後，今年再擴展版圖。4月進軍荃灣，剛剛再登陸尖沙咀赫德道開設第四間分店，日前正式試業。尖沙咀上班一族網民大表高興。

自家研發溫泉雞 「全日雞實驗所」主打溫泉雞，名字的由來源於品牌創辦人Gary自家研發的浸雞機器。記者多年前曾經專訪對出品有要求的Gary，得知浸雞機器能分段調控浸雞的溫度及水位，令每隻重約兩斤半的三黃雞均勻浸至僅熟，如慢煮效果般嫩滑。三款醬汁全是自家秘方製作：薑蓉由破壁機打成纖幼無渣狀；黑醬油熬煮至濃稠帶甜；辣醬採用的辣椒經過四日低溫發酵，並混入蘋果醋帶出獨特風味。溫泉雞套餐配搭自家醃醬油小黃瓜、金鳳米香飯、無味精椰子雞湯及自家冷泡烏龍茶，多年來吸引雞迷追捧。

款式與定價不變 尖沙咀分店的餐牌款式與定價跟其他分店一樣。溫泉雞套餐同樣供應上髀、雞胸及雞翼部位；也可讓客人自選雞髀或雞柳搭雞胸；另提供上庄、下庄或全隻份量。不配飯可加錢轉蔥油乾撈麵或清湯米粉。套餐可追加桑拿瑤柱肉餅、醬油溏心蛋、咖央多士等。另外煲仔飯就有雙腸滑雞、雙腸瑤柱肉餅、雙腸臘鴨髀三款口味。