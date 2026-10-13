勞蘇串飾竟然有草莓香？Pandora萬聖節新品5大角色搶鏡

萬聖節將至，除了服飾和妝容，一件富有故事感的飾物亦能為造型增添亮點。Pandora今季把神秘動物、童話人物與經典動畫角色帶進珠寶設計之中，由俏皮黑貓、南瓜稻草人，到迪士尼《怪誕城之夜》的莎莉、Jack和Zero，各款新作風格鮮明，大家可按個性自由配搭，輕鬆營造可愛、型格或奇幻氣氛。

以925銀製成的黑貓串飾，以伸展姿態展現貓咪靈巧的一面，飾物刻上「MEOOOW」字樣，細節幽默又有個性。另一邊，鍍14k金的南瓜稻草人揮動雙臂，眼睛和鈕扣綴上鋯石，在光線下更見閃亮。冷調銀色與暖調金色互相映襯，既可分開佩戴，也適合組合成一套，為萬聖造型注入活潑而不失精緻的節日感。

迪士尼《怪誕城之夜》的粉絲們亦可從新作中找到熟悉角色。今個系列的莎莉串飾以925銀勾勒其纖巧輪廓，活動式設計令造型更具動感，也呼應角色溫柔而堅定的特質；Jack則與忠心拍檔Zero以經典形象亮相，把萬聖鎮的古怪魅力濃縮於細節之中。幾位角色可各自成為焦點，亦能串連成一段完整的奇幻故事。系列同時把莎莉與Jack的標誌元素延伸至戒指。

勞蘇串飾自帶草莓香 喚起《反斗奇兵》回憶

今次另一焦點，是Pandora首度推出以迪士尼Pixar《反斗奇兵》勞蘇為靈感的香氣串飾。作品以925銀重現角色外形，並加入其標誌性草莓香氣，除了視覺造型，更透過氣味勾起觀眾對電影和童年的記憶。可愛外形配合獨特香氣，既適合作日常點綴，也具收藏價值。

想把角色陣容配搭得更豐富，系列亦備有迪士尼《扮嘢小魔星》史迪仔萬聖節南瓜串飾，以及迪士尼反派《仙履奇緣》魯斯福串飾。由可愛、搞怪到暗黑風格均有選擇，方便角色迷按喜好組合出專屬的萬聖故事。