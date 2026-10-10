山頂幻覺博物館登場 逾50個互動展品 無限鏡像/渦旋隧道/4大香港限定體驗(有片)

想親眼見證自己「忽然變大變細」，甚至走進無限延伸的鏡像世界？香港幻覺博物館即將進駐山頂廣場，佔地逾11,000平方呎，集合超過50個互動展品，從視覺錯覺、鏡像空間到動腦解謎遊戲，讓大家親身測試眼睛與大腦有多容易被騙。館內更有4個香港限定體驗，將港式茶樓、電車及懷舊街景融入幻覺場景。



變大變細、無限分身 走進真假難辨的幻覺空間 館內有多個以視覺錯覺為主題的互動空間，其中「艾姆斯房間」利用不規則的房間結構，令人由一端走到另一端時，看起來突然變大或縮小；「複製房間」則透過多角度鏡面反射，讓一個人的影像不斷倍增，彷彿身邊站滿自己的分身。 喜歡拍照的話，也可走進「無限延伸房間」，感受平行鏡面將有限空間延伸至無盡遠方的效果；「傾斜房間」則利用傾斜地板與牆壁打亂視覺判斷，營造違反重力的錯覺。另有「渦旋隧道」，即使腳下的橋面固定不動，四周旋轉的視覺背景仍會令人產生天旋地轉的感覺。

鏡中影像玩變身 從不同角度看見另一個自己 除了大型幻覺空間，館內亦有多款互動裝置，讓大家動手探索視覺與感官的限制。「布歇幻覺椅」利用透視原理，令人坐在椅上時看起來比身旁的人細小；「盤中頭顱」則借助斜角鏡面隱藏身體，只留下頭部出現在桌面上，營造頭顱放在餐盤上的奇趣畫面。 「換臉魔鏡」可將兩人的面孔組合成混合影像，看看換上對方的眼睛或鼻子後會變成甚麼模樣；「無限傳送門」則利用單向鏡與光線反射，製造身處無限延伸管道的視覺效果。部分裝置更結合觸覺體驗，例如「天鵝絨的手」透過重疊的觸覺刺激，令人隔着金屬網格也能感受到近似絲絨的柔滑質感。





眼見未必為真 靜止圖案也會看似移動 不想走進房間或操作裝置，亦可細看館內的光學幻覺圖像。「艾賓浩斯幻覺」以周圍大小不同的圓形作對比，令兩個實際相同大小的圓看起來一大一小；「咖啡牆幻覺」中的磚塊排列看似歪斜，實際上卻是平行的直線。 另外，「移動圓圈」會令人以為靜止圖案正在旋轉；「米勒－萊爾幻覺」則利用線條末端的箭頭形狀，令人誤判兩條等長線段的長度。這些展品以簡單圖案呈現大腦解讀形狀、距離及方向時的視覺偏差，讓大家在觀察和比較之間，了解眼前所見未必等同事實。

4大香港限定場景 由港式茶樓玩到霓虹街景 香港幻覺博物館亦特別加入4個香港限定體驗，將本地文化元素融入視覺藝術。「茶樓幻境」以本地地舖及港式招牌為場景，將熟悉的街頭飲食文化變成互動展品；「失重空間」則把香港電車「叮叮」融入裝置，透過扭曲現實的視覺效果重新演繹城市景象。 「追隨的眼睛」重現1960年代香港的復古氣氛，畫中人物的眼睛看似無論走到哪裏都緊隨身後；「時空之門」則以霓虹燈、雨夜街景、光影及城市聲效，營造電影般的香港街頭場景，將懷舊元素與科技效果結合。





動腦挑戰解謎 生日入場只需$100 除了視覺與感官體驗，館內亦有大型益智遊戲，包括需要將大正方形移出框架的「逃脫」、按照規則將圓盤移至指定柱子的「漢諾塔」，以及要把兩種顏色插釘互換位置的「變變變成10」，考驗邏輯思維與空間感。