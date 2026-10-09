世界精神健康日｜港人抑鬱指數創新高？薰衣草x鎂鹽深層放鬆！LUSH舒心沐浴護理產品推介

香港生活高壓且節奏急促可以說是公認的事實。據香港中文大學2026年3月發表的調查顯示，香港人的抑鬱及焦慮指數再創歷年新高，更有高達30%的受訪者正面臨「中度至重度抑鬱」的困擾。關注情緒健康已成為現代人的核心課題，其實日常生活中建立專屬「Me Time」的微小儀式感，例如透過每晚沐浴、浸浴時間，同樣有助放鬆身心靈。個人護理品牌LUSH提倡透過融合視覺、觸覺與嗅覺的「感官護理」，幫助大腦跳脫日常瑣事，啟動身心自我修復機制。適逢10月10日是「世界精神健康日」，精選推介多款LUSH舒心沐浴護理產品，幫大家將繁忙日常的沐浴時光，轉化為專屬減壓庇護所。