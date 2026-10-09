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出版：2026-Oct-09 19:00
更新：2026-Oct-09 19:00

Hailey’s House灣仔店筍貨激減祭 衣物$10件起/買滿10件享全單8折 必搶$8福袋

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Joe30

秋意漸涼，不妨為小朋友入手新衣服和用品。日本母嬰品牌「西松屋」的香港官方授權零售商Hailey’s House將於即日起至10 月 18 日（星期日），在灣仔合和商場門店舉辦「Hailey’s House 筍貨激減祭 @ 灣仔合和」。活動匯集多個品牌，涵蓋服飾、日用品、餐具和文具等，當中多款夏季衣物更低至$10/件起，各位父母萬勿錯過。

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即日起至10 月 18 日（星期日），Hailey’s House在灣仔合和商場門店舉辦「筍貨激減祭 @ 灣仔合和」。

夏季衣物$10起

活動集結多個熱門嬰幼兒品牌，當中包括7折入手日本著名品牌Skater以及大熱IP服飾品牌Petit House，價錢低至$10起，買滿10件更享全單8折優惠。

想入手秋天衣物的話，Hailey’s House亦推出初秋保暖及秋冬系列，當中保暖背心$80起，保暖內衣更加低至$50兩件，性價比極高。

IMG 1979 IMG 1965 IMG 1967 IMG 2010 FDF9CA39 EB12 4EA2 BF61 FD26C1E82EE7 多款秋冬款式 IMG 1955 IMG 2486 IMG 2484 IMG 2487

玩具低至半價 指定韓國嬰幼兒食品全線85折

除了夏季和秋冬衣物，多款玩具及嬰幼兒食品同樣推出多重優惠。熱門玩具品牌Käthe Kruse (Kruselings 系列) 全線半價、Hape品牌玩具全線額外9折，絕對滿足小朋友的願望。韓國人氣母嬰食品全線 85 折，品牌包括Bebecook 、Bebefood、Ildong、Bebest和Mr.Fish等。

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必搶$8福袋！

極受粉絲歡迎的福袋載譽歸來。即日起，顧客於灣仔合和店買滿$888，即可以$8換購價值超過$100的福袋，各位不妨把握機會。

Hailey’s House 筍貨激減祭 @灣仔合和商場

日期：即日起至2026年 10 月 18 日

地點： 香港灣仔堅尼地道 15 號合和商場 6 樓（Hailey's House 627-638 號舖）

營業時間： 每日 10:00 至 21:00

入場及交通：港鐵灣仔站 D 出口，步行約 5 分鐘直達合和商場 6 樓

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