Hailey’s House灣仔店筍貨激減祭 衣物$10件起/買滿10件享全單8折 必搶$8福袋

秋意漸涼，不妨為小朋友入手新衣服和用品。日本母嬰品牌「西松屋」的香港官方授權零售商Hailey’s House將於即日起至10 月 18 日（星期日），在灣仔合和商場門店舉辦「Hailey’s House 筍貨激減祭 @ 灣仔合和」。活動匯集多個品牌，涵蓋服飾、日用品、餐具和文具等，當中多款夏季衣物更低至$10/件起，各位父母萬勿錯過。

即日起至10 月 18 日（星期日），Hailey’s House在灣仔合和商場門店舉辦「筍貨激減祭 @ 灣仔合和」。

夏季衣物$10起 活動集結多個熱門嬰幼兒品牌，當中包括7折入手日本著名品牌Skater以及大熱IP服飾品牌Petit House，價錢低至$10起，買滿10件更享全單8折優惠。 想入手秋天衣物的話，Hailey’s House亦推出初秋保暖及秋冬系列，當中保暖背心$80起，保暖內衣更加低至$50兩件，性價比極高。

玩具低至半價 指定韓國嬰幼兒食品全線85折 除了夏季和秋冬衣物，多款玩具及嬰幼兒食品同樣推出多重優惠。熱門玩具品牌Käthe Kruse (Kruselings 系列) 全線半價、Hape品牌玩具全線額外9折，絕對滿足小朋友的願望。韓國人氣母嬰食品全線 85 折，品牌包括Bebecook 、Bebefood、Ildong、Bebest和Mr.Fish等。