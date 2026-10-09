Wine & Dine 2026｜2026香港美酒佳餚巡禮10月底開鑼！今屆賣點搶先睇 必試《黑白大廚》名廚美食 最平$20門票入場

由香港旅遊發展局主辦、波爾多葡萄酒行業協會協辦的年度盛事「香港美酒佳餚巡禮2026」，將於10月29日至11月1日登陸中環海濱活動空間及添馬公園。今年活動以「品味世界之最」為主題，規模擴大至超過340個攤位，匯聚約31個國家及地區的佳釀與美食，還有珍稀名酒、米芝蓮餐廳美饌、《黑白大廚》名廚聯乘及首設品酒導賞。入場券低至$20，周五及周六更開放至凌晨1時，一於bookmark定日子相約好友去品酒歎美食！

酒迷必到尊尚名酒區 今年巡禮首次延伸至添馬公園，場內匯聚來自世界各地的酒莊、餐廳及酒店品牌。當中，「尊尚名酒區」集合多個頂級產區的珍藏佳釀，法國酒款陣容尤其矚目。波爾多酒迷可品嚐Château Lafite Rothschild 2016，更有來自經典1982年份的Mouton Rothschild Pauillac 1er Cru 1982登場，讓參加者細味一級酒莊佳釀經歷歲月洗禮後的深邃風味。來自勃艮第的珍罕酒款同樣值得留意，包括藏家追捧的Rousseau酒莊Clos de Bèze，大家可以於同一場地感受波爾多與勃艮第兩大產區截然不同的風土特色。其他焦點酒款還包括被譽為「西班牙酒王」的Vega Sicilia Único 2015、意大利國寶級酒莊Biondi-Santi釀製的Biondi- Santi Brunello di Montalcino Riserva 2013，以及以6公升Imperial巨瓶裝亮相的智利名釀VINA VIK VIK ，對於喜歡探索稀有年份、珍藏酒款及特別瓶裝的酒迷而言，這一區可說是巡禮中的重點之一！

15星5鑽美食 一次嚐盡人氣星級酒店招牌菜 「美國運通美膳會」集結多間獲米芝蓮及黑珍珠殊榮的餐廳，合共帶來15星5鑽的星級陣容。「酒店美饌」區域今年則集合26間星級酒店，推出極具巧思的限定招牌菜，例如九龍香格里拉的港式沙嗲牛肉包，以及香港富麗敦海洋公園酒店的招牌班蘭蛋糕配椰子雪糕等。萬豪旅享家亦聯同旗下14間香港酒店參與巡禮，陣容為歷來最大。星級主廚及調酒師將共同設計特色菜式、限定特調及美食體驗，從不同角度演繹香港多元而活潑的飲食文化。

必試《黑白大廚》名廚美食 「品味館」今年以「歲月之味」為主題，集合本地、內地及海外五位頂尖名廚，打造只在巡禮期間出現的限定餐飲體驗。參與名廚包括韓國料理名廚、《黑白大廚》白湯匙第二名Edward Lee、躋身亞洲50最佳餐廳第6位的上海米芝蓮名廚陳志評、香港米芝蓮二星麗晶軒名廚劉耀輝、法國米芝蓮名廚及料理革新者Thierry Marx，以及融合傳統與創意中菜、曾於《一飯封神》獲得第二名的楊艷彬。另外《黑白大廚》崔鉉碩將聯同名廚溫有成Edward Voon，帶來「CHOI. x VOON」四手聯乘午宴，強強聯手絕對不能錯過！

「只在香港」創意美食 香港美酒佳餚巡禮今年亦特別呈獻一系列「只在香港」創意滋味，將熟悉的本地味道換上新造型、新配搭。傳統豆漿融入甜點創作，化身濃香的黑芝麻豆漿布甸撻，豆香、芝麻香與滑溜口感交織，展現香港飲食文化新舊融合的一面。喜歡新奇口味的讀者，還可留意特色調酒，例如加入爆炸糖的爆炸鹹檸七雞尾酒、手拆鹹魚奶蓋Bella Spritz、芫荽黃金檸檬Craft Sake等，把本地食材與潮流飲品概念重新組合！適逢恒基兆業成立50周年、美心集團成立70周年，兩大本地集團亦會聯同旗下及合作餐飲品牌，推出周年限定美饌，藉美酒美食分享與香港並肩成長的故事。

新手必玩！今年首設品酒導賞 面對琳瑯滿目的美酒感到無從入手？今年大會貼心首設品酒導賞，策劃三條極具特色的主題路線。「全球赤霞珠縱橫之旅」帶領參加者遊走法國、智利至中國香格里拉，搭配風味濃郁的肉類小食；「傳奇名產區品鑑」聚焦頂級酒區並配以港式鹹點；而「驚喜配對之旅」則打破常規，以波爾多橙酒、雲南高海拔葡萄酒等配搭創新港式小食。場內更會舉辦超過 20 場大師班，由資深品酒師親自帶路，從香氣、口感分析到釀酒工藝，讓你邊嚐邊學。黃昏時分更可參與 10 月 29 日及 30 日限定的「黃昏美酒薈派對」，在夕陽餘暉的維港景致下，免費細嚐限量珍釀。

香港美酒佳餚巡禮 2026 地點： 中環海濱活動空間及添馬公園

日期及時間：

10 月 29 日：晚上 7 時 30 分至午夜 12 時 10 月 30 日：下午 1 時至凌晨 1 時 10 月 31 日及 11 月 1 日：下午 1 時至午夜 12 時 (註：最後入場時間為活動結束前 30 至 60 分鐘) 門票資訊：

入場劵每位港幣 40 元（3 至 11 歲小童、65 歲或以上長者、全日制學生及殘疾人士享半價優惠，每位 20 元）；場內品味券每張港幣 25 元。 購票網站: https://hk.trip.com/w/winendinehk 「品味館」活動門票資訊 10 月 12 日起公開發售: https://tastingroom.discoverhongkong.com/ 「歲月之味」十手聯乘晚宴

日期及時間：10 月 30 日(星期五) 晚上 7 時半

價錢：每位$2,380



「CHOI. x VOON」四手聯乘午宴

日期及時間：10 月 31 日(星期六) 下午 1 時 15 分至下午 3 時半

價錢：每位$1,580

