皇玥一連9日送免費茗茶 消費滿$100即送 全店指定產品8折/滿額送現金券

秋天想歎茶，就要留意皇玥最新優惠活動。皇玥由10月11日至19日推出限定活動「茶玥知秋 贈茶會友」，一連9日於指定門店免費送茶。大家購買茶玥系列，消費淨額滿$100或以上，即可獲贈一杯指定茗茶，每日輪換不同口味，由陳皮普洱、桂花白茶到咖啡普洱、茉莉白茶都有份。皇玥同期亦推出門店優惠，全店指定產品低至8折，購買茗茶系列滿額更可獲贈現金券。即睇以下詳情。

一連9日每日送不同茶款 「茶玥知秋 贈茶會友」活動由10月11日至19日舉行，指定6間皇玥門店每日送出不同茶款。活動期間，於指定皇玥門店購買茶玥系列，消費淨額滿$100或以上，即可免費獲贈一杯當日指定茶飲。參與門店包括中環店、銅鑼灣店、尖沙咀店、沙田店、屯門市廣場店及葵芳店。 10月11日：陳皮普洱 — 結合陳皮清香與熟普醇厚茶味。

10月12日：糯香生普 — 以雲南大葉種茶青製成，帶有糯米香氣。

10月13日：桂花白茶 — 白茶清雅茶香配上桂花甜香。

10月14日：班章古樹 — 茶湯金黃明亮，茶味醇厚，回甘持久。 10月15日：桂花紅茶 — 桂花香氣配合紅茶的蜜糖般甜潤口感。 10月16日：茉莉白茶 — 茶湯清爽，帶有清新的茉莉花香。 10月17日：檸檬紅茶 — 檸檬酸甜與紅茶茶香交織。 10月18日：皇菊普洱 — 以金絲皇菊配搭熟普，沖泡時可欣賞菊花在茶湯中舒展。 10月19日：咖啡普洱 — 融合阿拉比卡咖啡的烘焙香氣與熟普的醇厚茶味。



10月門店優惠 指定產品8折 買茗茶滿額送現金券 除了免費贈茶，皇玥10月亦推出多項門店優惠，涵蓋指定餅食、茶葉、茶具及會員購物禮遇。 全店指定產品8折：指定餅食、茶葉及茶具產品可享8折優惠。 茗茶系列滿額送現金券：10月11日至19日期間，購買門店茗茶系列，扣除所有優惠後，消費淨額滿$100送$50現金券；滿$200送$100現金券，如此類推，多買多送。機場店及海洋公園店除外。 會員買禮盒送$100現金券：成為皇玥會會員後，購買四度伯爵茶蝴蝶酥御享禮盒，每買一盒即送$100現金券一張。每位會員每張單最多可購買4盒，機場店、昂坪360店及海洋公園店除外；此產品不設其他優惠。



