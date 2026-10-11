非華裔SEN家庭受資源及語言限制 菲籍母：對支援服務幾乎一無所知 協康會籲加強多語援助

2021年人口普查顯示，非華裔兒童人口比例由 2011 年的 4.7%上升至 2021 年的7.2%，對有特殊教育需要（SEN）的兒童及其家庭的支援需求日益增加。有菲律賓籍SEN家庭表示，他們對支援SEN服務資訊幾乎一無所知，加上語言限制，讓求助過程相當困難。協康會推出「Project EMbrace」，加快少數族裔SEN兒童的發展評估輪候時間及減低評估費用，讓他們盡快獲得專業治療，超過九成受惠兒童有明顯進步。
縮短接受評估輪候時間 費用減至500元
協康會於2023年3月至 2025年 2 月開展「Project EMbrace」計劃，並由樂施會提供研究及社會影響評估，協助處理少數族裔SEN家庭的逼切需求。計劃服務171個少數族裔SEN家庭，向70名懷疑有SEN的少數族裔SEN兒童提供發展評估，並縮短輪候時間至約兩個月。每位兒童只需付費500元，即可接受專業評估，降低接受評估的經濟門檻。
逾九成兒童表現有改善
研究發現計劃對受惠兒童及其家庭有正面影響。在 115 名參與親子小組及治療評估的兒童中，95.7%在活動參與、環境適應及跟從指示方面錄得明顯進步；平均 87.7%的受訪家長表示更能掌握支援子女的策略；平均 84.4%的回應問卷家長表示更了解社區資源及康復服務。
菲籍母：對SEN支援服務一無所知
曾參與計劃的菲律賓籍家長Cherry，兩名兒子均確診自閉症譜系障礙。她表示，社會上針對少數族裔SEN的資源較少，對支援 SEN 服務資訊幾乎一無所知，只能靠其他少數族裔家長獲取資訊，加上語言限制，求助過程充滿困難。Cherry參與計劃後，兒子Ethan能快速接受發展評估，並於等待政府資助期間，於協康會接受訓練，令其溝通能力大幅提升。Cherry續指，她透過計劃內的家長工作坊和親子小組，學會與兒子相處及溝通技巧，有助提升親子關係。
呼籲增多語服務名額
協康會呼籲政府及不同機構，可因應需要增加具英語及多語服務能力的早期教育及訓練中心（EETC）和特殊幼兒中心（SCCC）名額或服務點，並加強翻譯及跨文化支援，讓非華裔家庭了解更多SEN兒童支援服務的資訊。