非華裔SEN家庭受資源及語言限制 菲籍母：對支援服務幾乎一無所知 協康會籲加強多語援助

2021年人口普查顯示，非華裔兒童人口比例由 2011 年的 4.7%上升至 2021 年的7.2%，對有特殊教育需要（SEN）的兒童及其家庭的支援需求日益增加。有菲律賓籍SEN家庭表示，他們對支援SEN服務資訊幾乎一無所知，加上語言限制，讓求助過程相當困難。協康會推出「Project EMbrace」，加快少數族裔SEN兒童的發展評估輪候時間及減低評估費用，讓他們盡快獲得專業治療，超過九成受惠兒童有明顯進步。

縮短接受評估輪候時間 費用減至500元

協康會於2023年3月至 2025年 2 月開展「Project EMbrace」計劃，並由樂施會提供研究及社會影響評估，協助處理少數族裔SEN家庭的逼切需求。計劃服務171個少數族裔SEN家庭，向70名懷疑有SEN的少數族裔SEN兒童提供發展評估，並縮短輪候時間至約兩個月。每位兒童只需付費500元，即可接受專業評估，降低接受評估的經濟門檻。

逾九成兒童表現有改善

研究發現計劃對受惠兒童及其家庭有正面影響。在 115 名參與親子小組及治療評估的兒童中，95.7%在活動參與、環境適應及跟從指示方面錄得明顯進步；平均 87.7%的受訪家長表示更能掌握支援子女的策略；平均 84.4%的回應問卷家長表示更了解社區資源及康復服務。