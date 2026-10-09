網上熱話｜港媽貪平上拼多多買姓名牌 客服1誤會令成品報廢 網民分享類似經歷

相信不少人都有網購習慣，足不出戶就可以買到所需物品，部分平台更提出免運費送上門服務，方便到極。不過，其實每次網購都猶如一場賭博，只因一日未收到貨，一日都未肯定所買的貨物是否如同設想一般，有機會出現貨不對辦的情況。早前，一位港媽貪平在拼多多為兒子購買姓名牌，卻沒料到最後竟因客服1誤會而令成品徹底報廢。

客服擺烏龍搞亂姓名牌 早前，一位港媽在Threads無奈發文，坦言自己因為貪平而在拼多多為兒子選購姓名牌，本想印上兒子的英文名方便掛在上學背囊方便辨認。惟客服與她確認所印名字「Pak Yin」是否正確時，因為港媽回覆了一句「正確」以示確認，卻沒料到客服誤會以為要在英文名字上加上「正確」兩字，令成品的姓名牌變成「正確Pak Yin」。

網民分享類似經歷 港媽收到後當然滴晒汗，而一眾網民就紛紛表示有相同經歷，「有個外國朋友淘寶整狗繩店家問佢印咩字，佢太有禮貌打咗句full sentence，結果得到...『Please put “KALI”』」。而最爆笑的是有訂購姓名貼紙的網民收到寫有「Times New Roman」的貼紙，令她不禁苦中作樂，向發文者表示「Hello正確，我係Times New Roman呀」。