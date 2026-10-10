YOHO MALL攜手匹克球亞洲一哥旗下品牌打造YOHO運動祭 必玩4大Pickleball挑戰！

各位Pickleball粉絲注意，一股匹克球熱潮席捲YOHO MALL 形點！商場於即日起至 10 月 19 日，一連 14 日推出「YOHO 運動祭」。活動更加聯乘現役亞洲排名第一職業匹克球運動員王康傑（Jack Wong）及其團隊創立的匹克球品牌Top Pickle，於商場中庭打造標準匹克球場，以及4大免費挑戰，讓人盡情投入運動的樂趣。

YOHO MALL 形點於即日起至 10 月 19 日，一連 14 日推出「YOHO 運動祭」。

商場設標準匹克球場 免費借匹克球裝備 即日起至10月19日期間，商場中庭設有標準匹克球場，歡迎全城運動愛好者揮灑汗水。未有球拍的新手玩家亦免費借用專業匹克球裝備，與家人朋友享受匹克球。想球技更上一層樓？企劃同時設有由Top Pickle專業教練親自指導的「匹克球專業指導訓練班」，在專業教練帶領下，讓初學者掌握基本技巧和比賽規則。完成訓練班後，玩家更可獲贈免費禮物包，各位不妨把握機會。

免費玩4大關卡！ 活動同時設有4大匹克球挑戰關卡，包括「九宮格神射手」、「平衡障礙賽」、「大力『的』球王」及「追擊Pickleball」，挑戰成功更可帶走豐富禮物。每項挑戰均考驗玩家的球技和耐力，無論是運動新手，還是自問球技了得的高手，不妨到場大顯身手。

YOHO運動祭 「匹克球場地租用」 日期： 10 月 6 至 8 日、10 日、13 至 16 日 時間： 中午 12 時至下午 2 時 （每節 30 分鐘） 地點： YOHO MALL I 中庭 參加方法： 方法一：The Point 會員以指定積分換領匹克球場地租用一節 方法二：The Point 會員以低至 250 積分及 $99 換領匹克球場地租用一節 *參加者可獲贈 SKECHERS 以及 Top Pickle 所送出的活動禮包 「四大趣味挑戰」 日期： 10 月 6 至 8、9、13 至 15、16 及 18 日 時間： 10 月 6 至 8、13 至 15 日：下午 2 時至 6 時 10 月 9 日：下午 3 時至 6 時 10 月 16 日：下午 2 時至 4 時