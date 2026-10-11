網上熱話｜校務處文員被同事篤背脊 午飯時間做3件事惹不滿 網民轟：學校工作更黑暗

職場一向複雜，大多會有些不明文規定，因此入職後不得不花時間去習慣和適應公司內部的文化。早前，一位自稱做校務處文員的打工仔就因不滿職場文化而在網上發文，直指自己在lunchtime做3件事惹同事不快，更向其上司投訴，引起大批網民嬲爆，更建議事主要向勞工處查詢，維護自己應有權益。

午飯時段自得其樂被同事投訴 每個職場都有其獨有文化，若然未能適應或加入，分分鐘會被排斥及杯葛。早前，一位自稱在校務處做文員的網民就在Threads發文，直指自己雖然不是第一次擔任這個工作崗位，之前都有相關經驗，但今次就因為自己在lunchtime時自得其樂而被其他同事投訴，令她極度無奈。

Lunchtime做3件事惹不滿 她表示自己午飯時間未有與同事外出食飯，而是留在辦公室睇片、瞓覺、玩電話，原本以為食飯時間屬於私人時間，可以做一些不會影響他人又讓自己放鬆的事，卻沒料到其他同事竟因此而向上司投訴，怒斥以上行為「唔恰當」。事主無奈指這班同事午飯時多數「小圈子一齊食」，可能因為她未有參與而被惡意針對。