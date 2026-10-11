萬聖節好去處2026｜海港城「巫」奇不有學院開課 挑戰5大特訓贏商戶現金券/驚喜討糖攻略

萬聖節神秘魔法降臨尖沙咀，海港城由即日起至11月1日，將在海運大廈地下中庭，幻化為期間限定的「『巫』奇不有學院」。現場最矚目莫過於矗立中央的巨型巫師魔藥鍋，煙霧裊裊升起，伴隨色彩繽紛的糖果，彷彿下一秒就會變出奇幻魔法，吸引家長帶同身穿披風、手拿魔杖的小朋友前來暢玩打卡。
見習小巫師入場前，可透過捐款$50予香港公益金，或憑海港城即日單一消費發票，換領一張「『巫』所不能成績表」。拿到成績表後，隨即可以挑戰巨型魔藥鍋「糖果抓抓樂」一展身手，在限時內伸出小手抓滿一手糖果，滿載糖果而歸回家，與其他小孩交換。
隨後展開的「5大鬼靈精特訓課」，全面考驗孩子的感官與肢體協調。在「月夜飛行入學試」中，小朋友要聚精會神瞄準目標；「巫師改造課」則讓孩子大玩變裝創意；到了考驗手眼協調的「勾魂『圈』套術」與邏輯推理的「『撞』鬼占卜學」，現場爸媽們都在旁緊張地為孩子打氣；最後一關「百變魔藥實驗」更挑戰眼明手快，成功過關的小巫師興奮地在成績表蓋上專屬印章。集齊印章後，小巫師不僅能正名為「優秀小巫師」，更可贏取「芬達」汽水、限定手撥扇，以及 Dr. Kong、La Famille、moodytige等指定商戶禮券。
萬聖節重頭戲「不給糖就搗蛋」則於指定周末壓軸登場。登記成為HARBOUR CITYZEN的會員，憑電子通行證即可換領「糖果換領卡」，暢玩Bonpoint、玩具“反”斗城等10大童裝及玩具據點。看著提著南瓜桶的小巫師穿梭於店舖間，禮貌地喊著口號滿載而歸，為全家留下最溫馨的尖沙咀萬聖節回憶。
4Related Articlesaddexpandmore-dots
活動詳情：
地點：海港城海運大廈地下中庭
日期：即日起至11月1日
不給糖就搗蛋日期：10月24、25及31日(中午12時至晚上8時)