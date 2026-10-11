萬聖節好去處2026｜海港城「巫」奇不有學院開課 挑戰5大特訓贏商戶現金券/驚喜討糖攻略

萬聖節神秘魔法降臨尖沙咀，海港城由即日起至11月1日，將在海運大廈地下中庭，幻化為期間限定的「『巫』奇不有學院」。現場最矚目莫過於矗立中央的巨型巫師魔藥鍋，煙霧裊裊升起，伴隨色彩繽紛的糖果，彷彿下一秒就會變出奇幻魔法，吸引家長帶同身穿披風、手拿魔杖的小朋友前來暢玩打卡。

見習小巫師入場前，可透過捐款$50予香港公益金，或憑海港城即日單一消費發票，換領一張「『巫』所不能成績表」。拿到成績表後，隨即可以挑戰巨型魔藥鍋「糖果抓抓樂」一展身手，在限時內伸出小手抓滿一手糖果，滿載糖果而歸回家，與其他小孩交換。