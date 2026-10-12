荃灣美食｜實試「好撈得」豬腳薑專門店 金獎大廚手作薑醋意大利雪糕

前幾日行經荃灣大河道「好撈得」豬腳薑專門店，門口圍著一班好奇師奶，原來眾人被張貼寫上「全港獨家薑醋手作Gelato」的海報吸引眼球。薑醋味雪糕咁特別，我就以客人身份買杯薑醋意大利雪糕實試！八卦細問之下得知，原來眼前短褲街坊look的老闆是一位導演轉了跑道，去年參加一項全球華人烹飪比賽贏得金獎。這間外表地痞的平民小店殊不簡單！ 文、攝：Vera Gee

榮獲「在滬港人傑出成就獎」 話說這間豬腳薑外賣店，由一對基督徒夫婦、荃灣街坊Man和太太經營。Man自小喜歡創作和烹飪，初中參加烹飪比賽已經獲獎。早年擔任影視行業導演，直至2016年踏入餐飲行業，從此不能自拔。他曾在上海經營「兜弄雞棧粵菜館」及「兜弄雞棧茶餐檔」，大受食客歡迎，2018年Man榮獲上海香港聯會頒發「在滬港人傑出成就獎」。根據2020年大眾點評排行榜，其粵菜館的清湯牛腩奪得全上海第一名、海南雞飯及雞油飯均獲得全上海第二名。

薑醋加入山楂和蘋果醋添果香 幾年前回流香港，卻轉攻自家秘方豬腳薑，選址荃灣鱟地坊開設外賣小店，累積口碑，幾個月前再在同區大河道開多一間廚房面積較大的分店。他們的豬腳薑甜醋特別加入山楂和蘋果醋，用瓦煲熬煮，增添一抹果香。豬腳燜得入味，仍彈牙QQ滿滿膠質；薑片的溫辛帶來補氣血的暖意。份量有一人餐、二人餐、全家福餐及5公斤份量，迎合不同客人需要。

奪全球華人「創意料理個人賽」金獎 Man醉心下廚初心不減，去年走去馬來西亞參加2025年第6屆全球華人烹爐大觀「創意料理個人賽」憑一道雞饌贏得金獎。腍頭多多的他，在分店賣醋汁雞翼、養生足料燉湯、樽裝楊枝甘露、芒果糯米糍、爆珠涼粉等等，最近又自創手作薑醋意大利雪糕，有杯裝或脆筒裝。呈咖啡色的雪糕醋香味突出，酸度鮮明卻不霸道；薑味辛勁介乎小至中辣之間，薑醋味道不嗆喉。雪糕附上兩片陳醋薑，風味更濃。雪糕少少似雪葩冰感，不過很易溶，影幾張相就開始溶，大家食時不能花太多時間打卡。

大爆做薑醋雪糕難度 Man透露：「做雪糕的薑醋有別於豬腳薑醋，雪糕用了三種醋：蘋果醋、傳統糯米甜醋及鎮江香醋，醋內更加入乾山渣，令醋酸度再闊一些。做薑醋雪糕的困難點是既要打薑汁，又有醋，冷卻時會起冰粒，如雪葩的感覺，但我想做雪糕質感，於是我要想方法如何將冰粒減低。而且薑醋易搶味，會蓋過雪糕的奶香味，所以我要用牛奶加牛油打忌廉出來，令奶香味更加濃、更加滑。其實這款雪糕仍屬試驗階段，會繼續改良。路人可能會覺得這款雪糕好騎呢，搵野嚟搞。我本身對食物充滿好奇，很想知道牛奶加薑醋會是怎樣，第一次試做的薑醋雪糕出乎意料的好食，再要想想怎樣做得更加好，處理冰粒問題，令溶點無溶得咁快。」薑醋意大利雪糕限量製作，星期六及日比較多人光顧，當日賣完即止。