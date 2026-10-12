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出版：2026-Oct-12 14:00
更新：2026-Oct-12 14:00

電影資料館星級影談11月重溫張之亮經典 自梳/搶錢夫妻6部經典電影門票即日開售

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電影資料館星級影談11月重溫張之亮經典 自梳/搶錢夫妻6部經典電影門票即日開售

香港電影資料館為慶祝成立25周年，將於11月隆重推出壓軸第三輯「星級影談」系列。本次節目特別聚焦金像導演張之亮的創作生涯，精選由他親自挑選的6部殿堂級經典作品於大銀幕放映。最令影迷期待是張之亮導演將會親自出席映後談，與著名影評人登徒、攝影師王炳雄及編劇楊寶文現場對談，帶領觀眾重回當年的菲林歲月，細訴鏡頭背後的故事，全是他對人文的關懷。

時代夾縫的小人物

張之亮自八十年代出道以來，鏡頭總是溫柔地注視著社會邊緣小人物。從他的處女作、叫好叫座的《中國最後一個太監》(1988)，到榮獲金像獎最佳電影的《飛越黃昏》(1989)，都充滿了濃厚的人情味。本次選映的 6 部作品題材橫跨悲喜，細節動人，包括細膩描繪主角剛淨身卻面臨改朝換代的悲劇命運的《中國最後一個太監》；而由許冠文、蕭芳芳主演的《搶錢夫妻》(1993)，則以荒誕幽默的手法，講述罹患癌症末期的主播為了家人生活，無奈配合電視台炒作病情的辛酸故事。

《中國最後一個太監》（1988）劇照。(©2010星空華文傳媒電影有限公司保留所有權利) 《飛越黃昏》（1989）劇照。(鳴謝銀都機構有限公司) 《肩上蝶》（2011）劇照。（鳴謝安樂影片有限公司） 《搶錢夫妻》（1993）劇照。（鳴謝許氏影業有限公司） 《慌心假期》（2001）劇照。（鳴謝星皓影業（香港）有限公司）

女性視角的深情對望

經典女同志電影《自梳》(1997)，由劉嘉玲與楊采妮合演，擦出傳奇火花，對照兩代女性的宿命；而一代巨星梅艷芳的晚期代表作《慌心假期》(2011)，則細膩刻劃了正室與情婦在矛盾中惺惺相惜的微妙情感，故事講述她飾演的主角與丈夫的情婦，在矛盾中惺惺相惜；由網絡小說改編的《肩上蝶》(2011)，讓女主角桂綸鎂化身蝴蝶在昆蟲世界尋找疫症解藥，為人文關懷披上浪漫的奇幻外衣。這次「星級影談」系列門票票價只需$60，由即日起正式公開發售。不想錯過與大師近距離對談的機會，記得準時購票。

「星級影談」張之亮系列活動詳情：

放映日期： 11月期間

票價：$60

購票平台：城市售票網

活動網址：香港電影資料館

《自梳》（1997）劇照。（鳴謝橙天嘉禾娛樂集團）

自梳》(1997)劇照。(鳴謝橙天嘉禾娛樂集團)

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