電影資料館星級影談11月重溫張之亮經典 自梳/搶錢夫妻6部經典電影門票即日開售

香港電影資料館為慶祝成立25周年，將於11月隆重推出壓軸第三輯「星級影談」系列。本次節目特別聚焦金像導演張之亮的創作生涯，精選由他親自挑選的6部殿堂級經典作品於大銀幕放映。最令影迷期待是張之亮導演將會親自出席映後談，與著名影評人登徒、攝影師王炳雄及編劇楊寶文現場對談，帶領觀眾重回當年的菲林歲月，細訴鏡頭背後的故事，全是他對人文的關懷。

時代夾縫的小人物

張之亮自八十年代出道以來，鏡頭總是溫柔地注視著社會邊緣小人物。從他的處女作、叫好叫座的《中國最後一個太監》(1988)，到榮獲金像獎最佳電影的《飛越黃昏》(1989)，都充滿了濃厚的人情味。本次選映的 6 部作品題材橫跨悲喜，細節動人，包括細膩描繪主角剛淨身卻面臨改朝換代的悲劇命運的《中國最後一個太監》；而由許冠文、蕭芳芳主演的《搶錢夫妻》(1993)，則以荒誕幽默的手法，講述罹患癌症末期的主播為了家人生活，無奈配合電視台炒作病情的辛酸故事。