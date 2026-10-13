進念科技舞台劇萬曆十五年 第九度重磅回歸公演 看張叔平打造大明末代美學

歷史不只是教科書上的名字，可以是跨世代的正面碰撞。由進念．二十面體主辦、改編自黃仁宇劃著作的大歷史話劇《萬曆十五年》，將於11月27日至12月4日假上環文娛中心劇院迎來第九度公演。導演胡恩威再度領軍，攜手著名形象設計張叔平，破天荒結合全新升級的藝術科技(Arts Tech)，將450年前大明帝國的末世圖景，幻化為極具視覺震撼的劇場盛宴。

獨樹一幟劇場美學

1587年，表面上平淡無奇，卻是明朝走向衰亡的關鍵轉折。黃仁宇的同名著作兩度獲「美國國家書卷獎」(American Book Awards)提名，是耶魯大學中國歷史必修教科書。舞台版則大膽採用「六個人物、六種戲劇形式」的獨特解構，將歷史聚焦於萬曆皇帝、張居正、申時行、海瑞、戚繼光、李贄六位主宰帝國命運的風雲人物，如何影響一個國家的命運。