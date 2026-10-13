進念科技舞台劇萬曆十五年 第九度重磅回歸公演 看張叔平打造大明末代美學

歷史不只是教科書上的名字，可以是跨世代的正面碰撞。由進念．二十面體主辦、改編自黃仁宇劃著作的大歷史話劇《萬曆十五年》，將於11月27日至12月4日假上環文娛中心劇院迎來第九度公演。導演胡恩威再度領軍，攜手著名形象設計張叔平，破天荒結合全新升級的藝術科技(Arts Tech)，將450年前大明帝國的末世圖景，幻化為極具視覺震撼的劇場盛宴。
獨樹一幟劇場美學
1587年，表面上平淡無奇，卻是明朝走向衰亡的關鍵轉折。黃仁宇的同名著作兩度獲「美國國家書卷獎」(American Book Awards)提名，是耶魯大學中國歷史必修教科書。舞台版則大膽採用「六個人物、六種戲劇形式」的獨特解構，將歷史聚焦於萬曆皇帝、張居正、申時行、海瑞、戚繼光、李贄六位主宰帝國命運的風雲人物，如何影響一個國家的命運。
《萬曆十五年》第九度公演最大賣點，在於資深演技派與新世代演員同台飆戲。這不但是新舊傳承，亦是劇場能量的正面交鋒。年輕演員帶著銳利與現代節奏衝撞傳統，資深演員則以壓場的沉穩演技，將歷史人物在體制下的權謀、無奈與錐心孤獨演繹得淋漓盡致。當他們在舞台上激辯叩問，演員彷彿將台詞內化為呼吸，讓現場觀眾一同屏息。此劇由胡恩威執導，聯同歷史劇《走向共和》編劇張建偉共同改編，並由金馬金像獎常客張叔平操刀形象設計，于逸堯擔任音樂總監，陣容極其豪華。
多位名家讚口不絕
《萬曆十五年》自2006年首演以來，在兩岸三地多次巡演並贏盡口碑，當中包括導演徐克譽為「富警世意識的實驗劇場」、作家李碧華盛讚「佩服演員的壓場工夫」、台灣舞台劇導演賴聲川形容「很漂亮的一個。」不論是歷史迷或舞台劇愛好者，這部作品將原本宏觀的歷史思辨，轉化為具視覺震撼與靈性深度的實驗劇場美學，劇迷不容錯過。
《萬曆十五年》演出詳情：
日期：11月27日至12月4日
地點：上環文娛中心劇院
門票：$380、$280、$200
查詢：進念．二十面體