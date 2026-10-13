Z世代Indie Pop女神Beabadoobee 明年3月首度登香港TIDES VIP套票包獨家周邊商品

Z世代樂迷為之瘋狂的英籍菲律賓裔創作歌手Beabadoobee，近日宣布首度襲港，全新世界巡迴演唱會《beabadoobee: The Powerlines Tour》香港站將於2027 年3月26及27日登陸紅磡黃埔全新藝文空間TIDES。為了帶給樂迷極致現場體尺，本次主辦方特別推出「POWERLINES Early Entry & Floor VIP」限量套票，讓死fans享有優先入場頂級觀賞體驗，近距離感受她那既慵懶又爆裂的音樂魅力。

從睡房創作到爆紅英榜冠軍

本名Beatrice Kristi Laus的Beabadoobee，2000年生於菲律賓，3歲時隨家人移居倫敦。她的音樂之路並非一帆風順，17歲時因學業與行為問題，遭保守的私立女校開除，陷入人生低谷。此時，父親送了她人生第一支結他，她在臥室裡無師自通寫下首支單曲《Coffee》，慵懶溫柔的曲風意外在網路上傳開。隨後，該曲獲Powfu取樣成為TikTok熱門歌曲，錄得龐大串流數據。