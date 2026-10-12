北角匯周末美食市集 4大主題輪流登場　法式甜品/開心果/黑芝麻/芝士等

港島東居民周末覓食又有新選擇。北角匯即日起至2027年1月3日逢周末及指定公眾假期舉行美食市集，首輪由「Grab & 糕」率先登場，集合本地人氣甜品店、手工糕點及法式甜品品牌，其後還有以開心果、牛油果等食材為主的烘焙市集、黑白芝麻豆腐主題，以及聖誕跨年芝士美食市集接力登場，全部免費入場，即睇詳情。

首輪「Grab & 糕」美食市集由即日起至10月19日，逢周末及公眾假期下午1時至晚上8時，在北角匯一期地下長廊登場。市集以中西特色糕點為主題，集合不同風格的本地美食品牌，由傳統甜品、手工糕點到精緻法式甜品均有選擇。

10月17日至19日則有果釀時光、〈花茶〉by A&J Workshop、Shero Craft、La Breeze Patisserie、Porta Blu Palais及Amaze Parlor等品牌接力登場。想尋找懷舊零食，可留意果釀時光；〈花茶〉by A&J Workshop則主打自家調配的中式茶飲。甜品選擇包括生酮烘焙、天然配方手作糕點及法式經典甜品，當中部分由曾於米芝蓮法式餐廳工作的甜品師主理。

以果香及烘焙為主題，開心果、牛油果及芒果等食材將成為主角，配搭牛角包、Bagel、酸種麵包及蛋糕等烘焙美食。市集逢周末下午1時至晚上8時舉行，日期包括10月24日至25日、10月31日至11月1日、11月7日至8日及11月14日至15日。

「黑白配」美食市集｜11月21日至12月13日

黑芝麻與豆乳成為這輪市集的主角，黑芝麻醬、特濃豆乳、芝麻布甸及豆腐花等甜品將陸續登場，以黑白兩色呈現不同風味。市集於11月21日至22日、11月28日至29日、12月5日至6日及12月12日至13日舉行。