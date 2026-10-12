北角匯周末美食市集 4大主題輪流登場　法式甜品/開心果/黑芝麻/芝士等

港島東居民周末覓食又有新選擇。北角匯即日起至2027年1月3日逢周末及指定公眾假期舉行美食市集，首輪由「Grab & 糕」率先登場，集合本地人氣甜品店、手工糕點及法式甜品品牌，其後還有以開心果、牛油果等食材為主的烘焙市集、黑白芝麻豆腐主題，以及聖誕跨年芝士美食市集接力登場，全部免費入場，即睇詳情。
首輪「Grab & 糕」 老字號甜品與法式餅藝同場
首輪「Grab & 糕」美食市集由即日起至10月19日，逢周末及公眾假期下午1時至晚上8時，在北角匯一期地下長廊登場。市集以中西特色糕點為主題，集合不同風格的本地美食品牌，由傳統甜品、手工糕點到精緻法式甜品均有選擇。
10月10日至11日率先登場的品牌包括1225 Cakeshop、Sauceberry.co、齋佬甜品工房及Passion Sweets。當中有由前五星級酒店甜品師傅創辦的品牌，主打精緻甜品及客製化蛋糕；亦有堅持手工製作、主打少甜及低糖配方的甜點，照顧不同口味喜好。
10月17日至19日則有果釀時光、〈花茶〉by A&J Workshop、Shero Craft、La Breeze Patisserie、Porta Blu Palais及Amaze Parlor等品牌接力登場。想尋找懷舊零食，可留意果釀時光；〈花茶〉by A&J Workshop則主打自家調配的中式茶飲。甜品選擇包括生酮烘焙、天然配方手作糕點及法式經典甜品，當中部分由曾於米芝蓮法式餐廳工作的甜品師主理。
4大主題接力登場 開心果、黑白芝麻到芝士美食
「Grab & 糕」之後，北角匯還會陸續推出另外3個美食主題，讓大家在不同周末發掘新口味。
「果」然好味美食市集｜10月24日至11月15日
以果香及烘焙為主題，開心果、牛油果及芒果等食材將成為主角，配搭牛角包、Bagel、酸種麵包及蛋糕等烘焙美食。市集逢周末下午1時至晚上8時舉行，日期包括10月24日至25日、10月31日至11月1日、11月7日至8日及11月14日至15日。
「黑白配」美食市集｜11月21日至12月13日
黑芝麻與豆乳成為這輪市集的主角，黑芝麻醬、特濃豆乳、芝麻布甸及豆腐花等甜品將陸續登場，以黑白兩色呈現不同風味。市集於11月21日至22日、11月28日至29日、12月5日至6日及12月12日至13日舉行。
好「芝」味美食市集｜12月19日至2027年1月3日
臨近聖誕及新年，市集轉為芝士主題，集合不同芝士美食，包括香濃芝士腸熱狗、拉絲芝士漢堡及芝士蛋糕等，適合喜歡濃郁芝士風味的人。市集於12月19日至20日、12月25日至27日及2027年1月1日至3日舉行，讓大家在節日期間繼續尋找美食。
北角匯美食市集詳情
日期： 即日起至2027年1月3日，逢周末及指定公眾假期
時間： 下午1時至晚上8時
地點： 北角匯一期地下長廊（港鐵北角站A1出口）
入場費： 免費
四大主題： 「Grab & 糕」、「果」然好味、「黑白配」及好「芝」味
1. 「 Grab & 糕 」美食市集
活動日期：
2026 年10 - 11 日及 17 - 19 日（逢周末及公眾假期）
活動時間：
下午 1 時至晚上 8 時
活動地點：
北角匯一期地下長廊（港鐵北角站 A1 出口）
入場費用：
免費入場
主題：
以人氣糕點為主題，匯聚中西傳統風味與創新潮流，重點呈獻麻糬、糯米糍、斑蘭糕、及法式甜品等人氣甜點，為甜品愛好者帶來豐富多元的滋味選擇。
活動日期：
2026 年 10 月 24 – 25 日、10月31日 – 11月1日、11月7 – 8日及11月14 – 15日（逢周末）
活動時間：
下午 1 時至晚上 8 時
活動地點：
北角匯一期地下長廊（港鐵北角站 A1 出口）
入場費用：
免費入場
主題：
以「果」食主題，嚴選開心果、牛油果及芒果等熱門水果，配搭牛角包、Bagel、酸種麵包及精緻蛋糕等美味烘焙，每一款都值得打卡兼回購！
活動日期：
2026 年 11 月 21 – 22 日、11月28 – 29日、12月5 – 6日及12月12 – 13日（逢周末）
活動時間：
下午 1 時至晚上 8 時
活動地點：
北角匯一期地下長廊（港鐵北角站 A1 出口）
入場費用：
免費入場
主題：
以「黑白」為主題，展開極致黑白對決，重點呈獻黑芝麻醬、特濃豆乳、芝麻布甸及豆腐花等滋味甜品，黑白交織，為食客帶來視覺與味蕾的雙重衝擊。
活動日期：
2026 年 12 月 19 – 20 日、12月25 – 27日及2027年1月1 – 3日（逢周末及公眾假期）
活動時間：
下午 1 時至晚上 8 時
活動地點：
北角匯一期地下長廊（港鐵北角站 A1 出口）
入場費用：
免費入場
主題：
以「芝」味為主題，展開聖誕跨年熱食狂歡！各國人氣芝士全面進場，美味呈獻香濃芝士腸熱狗、拉絲芝士漢堡及芝士強糕等，為冬日佳節注入滿滿幸福感！