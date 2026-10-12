網上熱話｜港人感慨時光飛逝 6大集體回憶印證歲月不饒人：80後頭批就快入伍

時光荏苒，小時候總覺得時間過得很慢，很想急於成長快些變大人。然而當年紀大了步入中年，卻又驚懼時間越來越快，大家開始渴求時間變慢，別讓自己衰老，不禁有幾分唏噓。近日，有港人在Threads分享了不少集體回憶，除了印證歲月飛快不饒人，更提醒大家要記得活在當下。

1.《無間道》上映至今已經24年 劉德華與梁朝偉主演的經典電影《無間道》值得一再重溫，戲中經典對白，原來「三年又三年」刻在大家的記憶之中，眨眼間《無間道》上映至今已經24年。 2.千禧BB已經26歲 踏入千禧年前有不少謠言，加上準備步入21世紀，大家都對未來有期望亦有擔憂，亦因為千禧年要1000年先一次，2000年有大量被稱為「千禧BB」的嬰兒出世，而這批嬰兒原來已默默成長到26歲。

3. 80後即將入伍 當年80後、90後、00後在討論區可謂各據山頭，大家都對彼此有不同睇法。昔日被稱為「廢青」的一批好快變「廢中」。以為80後仍然是30多歲的那批人？轉眼間80後頭一代尚有不夠4年就開始逐漸「入伍」，踏入50歲大關。 4. 距離2010年長過距離2040年 或許過往幾年受疫情影響，不少人都覺得像被偷走了那幾年，但其實時間從來未有停滯，令網民驚訝發現「距離2010年，居然遠過距離2040年」。