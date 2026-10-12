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出版：2026-Oct-12 13:32
更新：2026-Oct-12 13:32

麥當勞聯乘王嘉爾Under the Castle 全新三重芝士安格斯黑魂版/哈囉迷你批/意式蕃茄香烤雞翼 （有片）

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麥當勞聯乘王嘉爾Under the Castle 全新三重芝士安格斯黑魂版/哈囉迷你批/意式蕃茄香烤雞翼

麥當勞聯乘王嘉爾Under the Castle 全新三重芝士安格斯黑魂版/哈囉迷你批/意式蕃茄香烤雞翼

香港麥當勞首度聯乘由王嘉爾原創奇幻IP「Under the Castle」！推出多款萬聖節主題美食，包括全新「三重芝士安格斯（黑魂版）」、「哈囉迷你批」、「大眼朱OREO®麥旋風」、「香烤雞翼（意式蕃茄 ）」、黑松露紫菜味Shake Shake薯條及熱情果椰果梳打，麥當勞 App 用戶於 10 月 12 日上午 11 時起可以 180 分加$46 優先試食全新三重芝士安格斯（黑魂版）或三重芝士安格斯超值套餐，或晚上 6 時後以 180 分加$51 享用全新三重芝士安格斯（黑魂版）或三重芝士安格斯加大超值套餐，大家一於把握機會！

A. KV B2. Black Burger B7. Artpaper McFlurry B6. Pie

麥當勞The Signature Collection 聯乘王嘉爾原創奇幻 IP「Under the Castle」

今次聯乘以「Under the Castle」 的兩個核心角色「胖奇 Pumpkie」及「小奇 Spookie」作為靈感，將萬聖節的神秘感與玩味融入美食之中，加上全系列美食均換上萌爆的「Under the Castle」主題限定包裝，大家食之前記得要打卡！今次必食全新登場的「三重芝士安格斯（黑魂版）」，以 100%安格斯牛肉搭配脆炸芝士條、紐西蘭切片芝士與白芝士醬，外層更換上型格的黑色漢堡包頂及包底， 多重口感滋味絕對食得過癮！另外大家亦可選擇另外三款人氣高企的 The Signature Collection 漢堡，包括芝士安格斯、蘑菇安格斯，以及 Double 芝士安格斯，牛魔王必試！

另外多款萬聖節限定美食亦同步登場。全新「哈囉迷你批」帶來香甜南瓜醬與濃郁朱古力醬兩款酥皮口味，而「大眼朱 OREO®麥旋風」則在 OREO®麥旋風上淋上士多啤梨醬並配搭趣緻的大眼「朱」朱古力。小食方面則有帶有濃郁茄香的「香烤雞翼（意式蕃茄）」，肉質嫩滑，入口惹味開胃！「大大啖組合」亦帶來兩款限時美食，包括黑松露紫菜味 Shake Shake 薯條及熱情果椰果梳打，顧客只需加$9.5 即可升級享用。

B4. Mushroom Angus B5. Double Cheese Angus B10. Drink B8. Tomato McWings Limbo B9. Shake Shake fries

麥當勞App限時優惠

麥當勞App 由 10 月 13 日起亦將推出一系列優惠，包括「全新三重芝士安格斯（黑魂版）或三重芝士安格斯配哈囉迷你批四道菜套餐減$5」、「全新三重芝士安格斯（黑魂版）或三重芝士安格斯超值套餐減$3」、「蘑菇安格斯或 Double 芝士安格斯超值套餐減$3」、「香烤雞翼（意式蕃茄）4 件超值套餐減$3」、「$11.5 哈囉迷你批」、「$17.5 大眼朱 OREO®麥旋風」、「選購指定超值套餐加$13 歎香烤雞翼（意式蕃茄）2 件」及「$92 脆香雞翼及香烤雞翼（意式蕃茄）分享桶(16 件）」。同日起，麥當勞更推出超值「$39 芝士安格斯超值套餐」，無論到餐廳櫃檯或自助點餐機點餐，以及經麥當勞 App 選購均能享受此優惠！

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