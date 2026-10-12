IKEA全新ALPTALL兒童系列登場！ 將珍稀野生動物帶回家 會員限時9折優惠

嚴選安全環保材料 還原動物神態

ALPTALL兒童系列毛公仔嚴選 100% 再生聚酯纖維布料與填充物製作，確保孩子安全和環保。多款毛公仔將喜馬拉雅山周邊的野生動物身上最鮮明的特徵和姿態，帶到每隻毛公仔中。ALPTALL帕拉斯貓毛公仔以短腿、圓滾滾身形與扁平臉孔，配合天生略顯嚴肅、介乎於不耐煩與可愛之間的厭世神情，融化各位的心。小貓熊毛公仔設有兩個尺寸，迷你款還原小貓熊受驚時「雙手舉高、後腳站立」的威嚇動作，可愛度爆燈。ALPTALL系列毛公仔同步推出胸前印有彎月形斑紋的「月熊」亞洲黑熊寶寶、雙峰駱駝、孟加拉虎、雪豹及犛牛等，不妨自組野生探險隊。