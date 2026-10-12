IKEA全新ALPTALL兒童系列登場！ 將珍稀野生動物帶回家 會員限時9折優惠

IKEA推出全新ALPTALL兒童系列，攜手瑞典IKEA設計師Malin Gyllensvaan及瑞典野生動物保育中心Nordens Ark ，以喜馬拉雅山的野生動物為靈感，打造一系列毛公仔及家飾，培養小朋友的環保意識，邊玩邊學保護環境！
嚴選安全環保材料 還原動物神態
ALPTALL兒童系列毛公仔嚴選 100% 再生聚酯纖維布料與填充物製作，確保孩子安全和環保。多款毛公仔將喜馬拉雅山周邊的野生動物身上最鮮明的特徵和姿態，帶到每隻毛公仔中。ALPTALL帕拉斯貓毛公仔以短腿、圓滾滾身形與扁平臉孔，配合天生略顯嚴肅、介乎於不耐煩與可愛之間的厭世神情，融化各位的心。小貓熊毛公仔設有兩個尺寸，迷你款還原小貓熊受驚時「雙手舉高、後腳站立」的威嚇動作，可愛度爆燈。ALPTALL系列毛公仔同步推出胸前印有彎月形斑紋的「月熊」亞洲黑熊寶寶、雙峰駱駝、孟加拉虎、雪豹及犛牛等，不妨自組野生探險隊。
會員獨享9折優惠
除了毛公仔，新系列亦有推出各種家品，當中包括填色畫卷、遊戲書、裝飾貼紙和地氈等，彷彿將高山森林的自然環境搬到家中。即日起至10月28日期間，yuu會員於香港及澳門IKEA門市和網店入手ALPTALL系列產品，即享9折優惠，把握機會入手新品。
IKEA 香港及澳門分店
銅鑼灣分店 銅鑼灣柏寧酒店地庫
九龍灣分店 九龍灣 MegaBox L4
沙田分店 沙田 HomeSquare L6
荃灣分店 荃灣青山公路 388 號 8 咪半 3 樓
大埔店 新界大埔超級城 B 區 2 樓 238A 號舖
尖沙咀店 尖沙咀河內道 18 號 K11 Art Mall 地庫 2 樓 B204-B210 舖
太古店 太古城道 18 號太古城中心地下 020A 及 1 樓 104-105 號舖
坑口店 將軍澳坑口重華路 8 號東港城商場 2 樓 221 號舖
澳門分店 澳門氹仔廣東大馬路星皓廣場 1 樓 101 號舖及 2 樓 201 號舖