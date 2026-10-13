狗狗成日跣腳唔係小事！居家防滑3個實用指南

狗主是否也常在家中看到這些情況：狗狗起身時後腳一滑、興奮地跑過來卻煞不住腳，或只是轉個彎，雙腳便滑向一旁？不少狗主看得多了，或會以為狗狗只是「走路比較笨」或「動作笨拙」。然而，這些看似平常的情況，其實可能正悄悄傷害牠們的關節和骨骼。

背後的「隱形傷害」

當地板過於光滑，例如瓷磚或拋光地磚，狗狗的腳掌就難以抓穩地面。為了避免跌倒，牠們的身體與四肢便要持續用力，以維持平衡。長期反覆打滑，會為狗狗的身體帶來沉重負擔：腿部肌肉長時間處於繃緊和用力的狀態；而髖關節與膝關節在打滑時承受衝擊力和不正常扭轉，亦會增加關節受損及退化的風險。

以下幾類狗狗尤其需要注意，牠們的關節更經不起打滑造成的磨損：

1. 幼犬：骨骼與關節仍在發育中

2. 老犬：肌肉量流失、關節退化