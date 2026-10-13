狗狗成日跣腳唔係小事！居家防滑3個實用指南

狗主是否也常在家中看到這些情況：狗狗起身時後腳一滑、興奮地跑過來卻煞不住腳，或只是轉個彎，雙腳便滑向一旁？不少狗主看得多了，或會以為狗狗只是「走路比較笨」或「動作笨拙」。然而，這些看似平常的情況，其實可能正悄悄傷害牠們的關節和骨骼。
背後的「隱形傷害」
當地板過於光滑，例如瓷磚或拋光地磚，狗狗的腳掌就難以抓穩地面。為了避免跌倒，牠們的身體與四肢便要持續用力，以維持平衡。長期反覆打滑，會為狗狗的身體帶來沉重負擔：腿部肌肉長時間處於繃緊和用力的狀態；而髖關節與膝關節在打滑時承受衝擊力和不正常扭轉，亦會增加關節受損及退化的風險。
以下幾類狗狗尤其需要注意，牠們的關節更經不起打滑造成的磨損：
1. 幼犬：骨骼與關節仍在發育中
2. 老犬：肌肉量流失、關節退化
3. 短腿犬：關節與脊椎負擔較重
4. 已有關節問題的狗狗：需要更周全的保護
居家防滑3個實用指南
要保護毛孩的關節，可以從「改善環境」和「日常護理」兩方面着手：
實用指南1. 鋪設防滑墊
如果家中鋪設瓷磚或拋光地板，建議優先在狗狗最常行走的路線做好防滑措施：
日常必經路線：由睡窩通往水碗和飯碗的路徑
經常活動的區域：走廊、沙發旁等位置
容易暴衝的區域：狗狗平日容易因興奮而跑跳的位置
實用指南2. 定期修剪腳底毛與指甲
除了鋪設防滑墊，定期護理狗狗的腳掌也十分重要。腳底毛過長會遮蓋具有防滑作用的肉墊，令狗狗更容易滑倒；指甲過長則會影響腳掌着地的角度和抓地力，增加打滑的機會。
實用指南3. 預防勝於治療
關節磨損和受傷往往難以逆轉。別等到狗狗不敢跳躍，甚至不願走路時，才意識到關節保健的重要。從今天起，仔細檢查家中的地板和毛孩的腳掌狀況，為牠打造一個安全、舒適又健康的行走環境吧！