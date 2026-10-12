PMQ Coffee Agenda 2026｜逾50個咖啡品牌 必試檸檬批咖啡/豆腐花特調

咖啡不只有手沖和奶啡，加入檸檬批、豆腐花，甚至以電影和禪意庭園為靈感，也能變出新口味。年度咖啡活動 PMQ Coffee Agenda 2026 將於10月16日至19日回歸中環 PMQ 元創方，今年以 Adventure 為主題，集合逾50個本地、港深澳及海外咖啡品牌，並加入跨界體驗、咖啡比賽及工作坊，咖啡迷可趁機發掘心水風味。



逾50個咖啡品牌參展 海外得獎咖啡師來港 今年活動踏入新階段，場地由地面廣場延伸至二樓 QUBE 智方，內容分為四大主題，包括發掘個人咖啡口味、咖啡與生活美學、專業咖啡師交流，以及追溯咖啡由種子到杯中的旅程。 海外品牌陣容包括泰國曼谷 Homeground Coffee Roasters，帶來咖啡調酒；倫敦品牌 Special Guests 則由曾獲英國咖啡師大賽冠軍的 Roosa Jalonen 主理，現場沖煮精品咖啡。首爾品牌 Clarimento 亦首度來港，帶來不同烘焙風格的咖啡豆。 本地及港深澳品牌同樣有新嘗試。Blossom 聯乘台北 Sherry Selection，邀來2022年世界咖啡沖煮大賽冠軍 Sherry Hsu 與啡迷交流；oma Coffee Roasters 則帶來巴拿馬 Mount Totumas 莊園的藝伎咖啡，並推出亞洲首發限量聯乘咖啡杯。

想試創意口味，可留意深圳 Soulmade Coffee 的「液態檸檬批」，以及 Kizuna Roaster & Co. 以豆腐花為構想的咖啡。Shu Coffee 則以經典 Old Fashioned 為靈感，推出結合日曬埃塞俄比亞咖啡、伯爵茶和楓糖的 Shu Fashioned。喜歡奶啡的話，Artista Perfetto 聯乘 Oatly 推出 Oatly Foam Latte；Holistic Coffee Roastery 亦會帶來氮氣咖啡。

咖啡結合電影與藝術 另有本地烘焙及手作體驗 除了品啡，亦有咖啡與其他生活文化的跨界合作。Islet Coffee Lab 以百老匯電影中心30周年為靈感，從不同藝術電影中創作4款咖啡特調，現場更可抽選電影小卡。 Pause It 以畫展為概念，展出原創作品及設計小物，並由2025年香港咖啡拉花大賽冠軍趙崇澤（阿澤）與團隊即場示範拉花。木工品牌「廿一由八」則帶來木製家品及擺設，並準備燒牛肉三文治配咖啡蘑菇汁、櫻桃咖啡巴斯克蛋糕等美食。 今年新增的本地咖啡展覽區，會介紹咖啡種植及本地農夫的故事，另有逾10個本地咖啡烘焙品牌參展，包括 Caldera Coffees、鳳凰咖啡、roastwork 及 Tri-Up。現場亦有以本地烘焙咖啡製作的朱古力和酸種麵包，並安排多場杯測活動，讓參加者認識不同產地咖啡豆的風味。

燒賣、沙嗲牛通心粉、巴斯克蛋糕一次過試 美食同樣值得留意。「大孖點心」帶來手製多蝦豬肉燒賣；「啡濃」則有沙嗲牛通心粉，配搭 Triooo Coffee 的咖啡。doughbyhand 聯乘 Justbread 推出特色貝果，Magnetic Bakery 則有招牌軟心巴斯克蛋糕及奶凍。喜歡在家沖咖啡的人，也可到 Fellow by Concept-Avenue 了解咖啡器具及生活精品。



咖啡工作坊及比賽 親手烘豆、玩拉花 活動期間亦有多場咖啡體驗及專業交流活動，部分須預先報名，參加者須持有當日門票。 咖啡烘焙體驗：在專業導師指導下操作烘豆機，每位參加者可獲200克生豆，完成後可將親手烘焙的咖啡帶回家。連工作坊及一日門票$285；不連門票$250。 Make Your Own Latte Art NFC Card：在導師指導下親手製作拉花，並將照片製成專屬 NFC 咭，費用$80，包括一杯鮮奶咖啡及一張 NFC 咭，10月19日舉行，現場報名。 多感官咖啡體驗：透過不同顏色的杯子及不同材質，感受視覺、觸覺對品啡體驗的影響。連一日門票$235；不連門票$200，費用包括6杯咖啡供品嘗。

Gen C 咖啡體驗：由三位本地新生代得獎咖啡師 Gentle Tam、Pearl Lau 及 Wilson Chung 使用同一款本地烘焙咖啡豆，以不同沖煮方式呈現風味。連一日門票$155；不連門票$120。 咖啡之旅：由啡聞 Coffeeder 團隊帶領，介紹場內特色店家及品嘗本地品牌咖啡，費用$90。 當一天咖啡評審：由咖啡師模擬比賽流程，並在專業評審指導下認識咖啡比賽的評分準則，費用$100。新聞稿列出的場次名額已滿。 此外，香港首屆 ORIGAMI CUP 將於10月18日舉行，香港區冠軍將代表香港出戰2027年5月的日本世界總決賽；CP-Meiji x Ringo Cup 拉花比賽決賽則於10月19日舉行。

限量品飲杯套裝$110起 標準門票$45 PMQ Coffee Agenda 2026 標準一日門票票價為$45，可於網上預購或即場購買。限量品飲套裝則有粉紫色、午夜藍及梨黃色三款品飲杯，配備可拆卸織繩背帶，分為兩款： Combo A：$110，包括一日門票、限量品飲杯及織繩背帶。 Combo B：$150，包括一日門票、限量品飲杯、織繩背帶及兩張品飲券，可到場內指定店家換領50毫升會場限定咖啡特飲。 品飲套裝可於網上預訂，預售至10月15日下午6時，亦可於活動期間現場購買，數量有限，售完即止。