湯怡分享三代同堂相處之道 自認輕鬆型媽媽

湯怡（Kathy）近年身兼多職，除了演藝事業和餅店生意外，更要照顧家庭，相當忙碌。她坦言自己是比較放鬆的媽媽，重視女兒開心成長，同時感謝奶奶多年來的無條件付出，讓三代關係保持融洽。湯怡更聯同奶奶及女兒一齊參與李錦記家族基金「代代有愛祖孫拍打操」，以實際行動推廣孝道。

湯怡與丈夫麥秋成育有5歲的女兒「麥QQ」。目前一家三口與奶奶住得相近，每周見面兩至三次，平日會與奶奶合作照顧女兒，「奶奶每天都會接QQ放學，有時會留下來跟孫女玩，星期日我們更會約出來喝茶。」QQ剛出生時，兩夫婦工作忙碌，加上未有照顧小朋友經驗，因此奶奶成為他們的最強後盾，「奶奶曾經讀過陪月課程，加上照顧秋明和秋成兩兄弟長大成人，經驗十分豐富。所以QQ剛出生時，奶奶就主動教我如何為她換尿片和洗澡。有一次我在凌晨1點多餵完奶，她就吐得滿地都是。我當時情緒真的崩潰，整晚沒有睡覺不停哭，最後是奶奶照顧QQ。」

不會溺愛孩子

不少家庭會在管教上產生婆媳糾紛。Kathy分享雙方沒有太大衝突，她表示奶奶雖然特別疼愛孫女，但懂得分寸，不會溺愛。「奶奶除了照顧秋明兩兄弟，亦會看顧秋明的孩子，所以照料小朋友的經驗很豐富，不會縱容小朋友。」除了是家庭的堅實靠山，她形容奶奶亦是開明的媽媽，「我平時會與奶奶聊天，除了日常生活，亦會討論我以往的戀愛經歷，她會開解我的不快回憶。」

讓女兒自由發展興趣

Kathy自認是輕鬆型媽媽，最希望女兒開心、壓力不要太大。她不會為女兒安排滿滿的興趣班，目前只報讀基本的英文拼音、跳舞及小學面試班等，其餘讓女兒自己選擇喜歡的項目，「我們不會逼她、為她編排所有東西，而是讓她自己選擇有興趣的事物學習。一來我有自己的事業要忙碌，二來我不希望小朋友每日都身處緊張的學習環境之中。」被問及會否擔心QQ吃虧，輸在起跑線。Kathy表示如果經常與虎媽接觸聊天可能讓人過度憂慮，但她認為每個小朋友都是獨一無二的，對QQ並不擔心。