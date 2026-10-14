鄭秀妍愛牌殺入中環！Nana Jacqueline香港限定店登場

美國人氣時裝品牌 Nana Jacqueline 進駐中環連卡佛開設期間限定店，由即日起至11月29日為顧客帶來多款日常服飾、派對造型及最新秋冬設計。場內同時首度引入品牌 Soft Couture 訂製（Made-To-Order，MTO）服務，顧客可從7款代表性剪裁及6種色調中自由配搭，當中包括連卡佛限定的 Pearl 珍珠白。雖然 Soft Couture 成衣系列已於全球發售，但個人化訂製體驗只限香港這間限定店提供，別具獨家特色。

Jessica’s Favourite 系列 限定店焦點之一，是由鄭秀妍（Jessica Jung）挑選的「Jessica’s Favourite」系列。6件作品以她一貫俐落而精緻的穿搭取向為主軸，兼顧日常配搭與晚間場合，為想在秋冬衣櫥加入亮眼單品的顧客提供完整選擇。