鄭秀妍愛牌殺入中環！Nana Jacqueline香港限定店登場

美國人氣時裝品牌 Nana Jacqueline 進駐中環連卡佛開設期間限定店，由即日起至11月29日為顧客帶來多款日常服飾、派對造型及最新秋冬設計。場內同時首度引入品牌 Soft Couture 訂製（Made-To-Order，MTO）服務，顧客可從7款代表性剪裁及6種色調中自由配搭，當中包括連卡佛限定的 Pearl 珍珠白。雖然 Soft Couture 成衣系列已於全球發售，但個人化訂製體驗只限香港這間限定店提供，別具獨家特色。
Jessica’s Favourite系列
限定店焦點之一，是由鄭秀妍（Jessica Jung）挑選的「Jessica’s Favourite」系列。6件作品以她一貫俐落而精緻的穿搭取向為主軸，兼顧日常配搭與晚間場合，為想在秋冬衣櫥加入亮眼單品的顧客提供完整選擇。
秋冬2026系列由早到晚皆可穿
秋冬2026 系列「Lovely to Look At」及節日系列是取材自50年代巴黎高級訂製時裝屋與經典電影，將舊日銀幕的華麗輪廓轉化為當代衣著。設計當中包括居家休閒、日間外出以至夜間聚會服裝，讓復古元素無須局限於隆重場合，也可自然融入不同生活場景。
物料方面，毛絨、緞面與蕾絲構成柔和層次，再綴以水鑽及水晶細節，在燈光下呈現節慶光芒。整體配色與剪裁在端莊和率性之間取得平衡，既保留懷舊氣氛，也方便現代女性按個人風格自由組合。