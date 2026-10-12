銅鑼灣美食｜日本過江龍權八＋人氣越南菜安南13周年！即睇限定套餐 「廣東歌之夜」首次登場

日本過江龍「權八」以及人氣越南菜「安南」在港開業13周年！兩間餐廳將由10月16日起至11月30日同步推出周年期間限定雙人晚市套餐，更將於 10 月 23 日晚上舉辦只此一晚的大型慶典派對，帶來現場吞拿魚切割表演、鏡開儀式及多款限定日越融合佳餚，不論是喜歡日本料理還是越南佳餚都不能錯過！

權八 13 周年精選晚宴 歎盡日式滋味 適逢權八 13 周年，食客可以$1,888（兩位用）的優惠價錢，在銅鑼灣及尖沙咀店品嚐 8 道菜「權八 13 周年精選晚宴」。晚宴由一鹹一甜的前菜「牡蠣時雨煮」及「赤酒鵝肝無花果最中餅」揭開序幕，完美呈現北海道生蠔的鮮甜與熊本赤酒鵝肝的醇潤對比。刺身部分則有油潤的藍鰭吞拿魚腩、自家煙燻鰹魚及「湯霜」藍天使蝦，帶來豐富的口感層次。一品料理則有慢煮阿波尾雞卷與松葉蟹餅伴椎茸，交織出濃郁肉香與鮮甜蟹味；炭燒環節特別用上備長炭烤製千層和牛豚肉串配竹之子。還有蒸物呈獻以清酒、昆布蒸煮後輕煙燻的鮑魚伴紫蘇葉及杏鮑菇，味道清雅，煙香縈繞。

壽司四品齊集北海道黑曹以、炙燒銀聖三文魚、昆布海膽及炭燒鯖魚箱押，從清新淡香、火炙油香、昆布提鮮至備長炭焦香，帶來不同壽司風味。最後以招牌甜品「椰汁南瓜白玉丸子」作結，將日本南瓜蓉、椰汁、雲呢拿雪糕與軟糯白玉丸子完美融合，獨特滋味令人回味無窮。

權八居酒屋 銅鑼灣店

地址：香港銅鑼灣恩平道 28 號利園二期 3 樓

電話：2787 3688

營業時間： 星期一至日 上午 11:30 - 晚上 12:00

安南13周年精選晚宴 細味正宗越式風情 而安南亦同步推出8 道菜「安南 13 周年精選晚宴」，價錢為$1,188（兩位用）。前菜拼盤匯集酸甜開胃的雞絲沙律、以秘製粉皮包裹梅頭豬肉與蝦米的越式扎肉粉卷，以及外脆內彈的安南炸蝦餅。湯品呈獻濃郁而不膩的「法式海龍皇湯」，配搭香脆炸麵包更添口感。5 款主菜包括香茅魚露醃製的「焗香蒜豆豉比目魚」、以羅姑娘自家研發沙嗲醬焗香的「越式沙嗲粉絲蝦煲」、火山石爐炭燒的「炭燒香茅豬扒」、鑊氣十足的「馬拉盞炒通菜」以及「鮮蝦扎肉炒河粉」。甜品為自家製「斑蘭拉椰糕拼椰子雪糕」，並可從熱情果莫吉托、青檸梳打、芒果特調或越南咖啡中自選特色飲料一品，帶來圓滿的越式美食體驗！

安南銅鑼灣店

地址： 香港銅鑼灣恩平道 28 號利園二期 3 樓

電話： 2787 3922

營業時間： 每日早上 11 時 30 分至晚上 11 時 30

限定一晚！權八・安南13周年慶典派對 今次13周年的重頭戲莫過於 10 月 23 日晚上 6 時起於銅鑼灣利園二期 3 樓舉行的「權八・安南 13 周年慶典派對」。當晚除了有日本總店創辦人長谷川耕造親臨主持傳統「鏡開儀式」外，更設有精彩的「藍鰭吞拿魚切割開魚表演」，讓食客近距離欣賞職人刀工。現場亦設有毛絨花打卡花藝區及日越主題夾扭蛋機，有機會贏取免費甜品或餐飲禮券，並免費派發精美紀念御守及特色環保袋。凡於當晚惠顧的食客，更可即場點選由兩間餐廳廚師團隊聯手創作的 6 款僅限當晚供應的日越融合限定菜式。