聖誕送禮不踩雷！ghd 3大限定美髮套裝 羊絨米色高級感滿分雷

佳節將至，送禮除了講求實用，外形與質感同樣重要。ghd最近推出節日限量版 Cashmere Collection，以柔和羊絨米色配搭溫暖銅色細節，將專業美髮工具換上低調而精緻的節日新裝，無論是放在聖誕樹下或梳妝台上都別具格調。系列兼顧設計及美髮科技，自用或送禮，都為日常造型增添一份細緻享

編輯推介 3 大限定套裝 由極速風筒到亮澤造型夾，今次節日陣容涵蓋不同造型需要。以下三款套裝各有定位，方便按使用習慣與送禮預算挑選。 快速乾髮之選｜ ghd Speed 專業馭風極速風筒 $3,195 趕時間出門，又想兼顧柔順造型，ghd Speed 專業馭風極速風筒就最幫到手。新一代數碼摩打轉速高達 118,000 RPM，配合品牌雙重氣流科技，提供強勁而易於掌控的風力，在快速乾髮之餘帶來涼感頭皮及涼感觸感的造型體驗，並達至無熱傷害的專業吹整效果。機身以羊絨米色襯托銅色細節，為實用工具增添節日質感。

套裝內容：限量版羊絨系列 ghd Speed 專業馭風極速風筒，另附同色隔熱收納袋（價值 $400）

一夾多造型｜ ghd chronos™ 高清亮澤造型夾 $2,995 喜歡直髮、曲髮或自然波浪造型，限量版 ghd chronos™ 高清亮澤造型夾提供較靈活的選擇。產品主打快 3 倍的造型體驗，一夾一滑即可塑造高清效果，造型最長可維持 24 小時。隨套裝附上的羊絨米色迷你闊板梳與隔熱收納袋體積輕巧，方便外出時整理髮型。 套裝內容：限量版羊絨系列 ghd chronos™ 高清亮澤造型夾、同色迷你闊板梳（價值 $225）及隔熱收納袋（價值 $390）

經典黑色禮盒｜ GHD chronos 高清亮澤造型夾節日套裝 $2,995 偏好經典色調的可選擇黑色 ghd chronos 節日禮物套裝。這款獲獎造型夾以快速打造亮澤、俐落的 salon 級效果為賣點，並配備方形闊板梳及耐熱收納袋，從梳順髮絲到完成造型一套兼備。造型夾可帶來快 3 倍的造型速度，一夾一滑即塑造可維持 24 小時的高清亮澤效果，同時將毛躁減少 2 倍。產品維持在 185°C 最佳造型溫度，配合超光亮塗層陶瓷發熱板，讓髮絲更順滑，光澤度提升 85%。 套裝內容：黑色 ghd chronos 高清亮澤造型夾、ghd 方形闊板梳（價值 $330）及羊絨隔熱收納袋（價值 $300）