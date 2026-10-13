意式餐廳LucAle新推5款秋季新菜 必試魚子醬冷意粉/鴨肉雲吞 /波士頓龍蝦捲粉

西營盤意式餐廳 LucAle 今個秋季推出五款全新單點菜式，包括配搭15克魚子醬的冷意粉，波士頓龍蝦麻花捲粉及自家製鴨肉雲吞等，各有特色。餐廳同期首度推出六道菜大廚發辦嚐味菜單，每位$738，讓食客一次過品嚐由主廚精心安排的意式料理。此外，餐廳由即日起至12月亦推出聚餐及生日優惠，八人或以上聚餐可獲贈氣泡酒一瓶，生日聚會更可豁免蛋糕切餅費。

首推六道菜大廚發辦 主菜可升級Mayura和牛 大廚發辦以日式 Omakase 概念為靈感，將選菜權交由主廚安排，讓食客跟隨 Alessandro 的設計，逐道品嚐當季菜式。六道菜包括兩款前菜、兩款手工意粉、一道主菜及甜品，當中主菜可選羊肉或八爪魚。 前菜有西西里鮮吞拿魚配牛油果忌廉、大豆醬及阿瑪菲檸檬油，以及配雪花鵝肝片、黑醋珍珠和榛子醬的 LucAle 凱撒沙律。手工意粉則包括以摺紙盒盛載、配龍蝦、蝦肉、帶子醬及羅勒的意大利幼麵，以及包裹流心醬汁的卡邦尼意式雲吞，配豬面頰肉和櫛瓜。

主菜可選羊里脊肉配杏仁忌廉、地中海脆麥片及紅椒醬，或香煎八爪魚配法式四季豆、榛子、蜆肉汁及羊奶芝士，最後以餐廳經典 Tiramisu di LucAle 作結。 大廚發辦嚐味菜單每位$738，另收加一服務費；另加$150，可將主菜升級為 Mayura 和牛。菜單須提前預約，並需全桌一同預訂。 5款新菜登場 冷意粉配15克魚子醬向名廚致敬 除大廚發辦外，LucAle 本月亦推出五款全新單點菜式。當中低溫冷意粉配索倫托檸檬、葱花、乾葱及15克魚子醬（$378），向被譽為現代意菜之父的傳奇名廚 Gualtiero Marchesi 致敬。主廚 Alessandro 曾於2000年代在倫敦跟隨這位名廚學藝，新菜承襲其「全方位料理」（Total Cuisine）理念，在傳統意菜基礎上融入現代烹調技藝。

另一款新菜布拉塔芝士配西西里紅蝦（$328），以口感柔滑的布拉塔芝士配搭鮮甜紅蝦，再加入牛油果忌廉、青蘋果及哈密瓜，帶出酸甜交錯的味道。 另外三款新菜均為手工意粉，包括自家製鴨肉雲吞配原汁鴨肉醬、帕馬森芝士忌廉及紅酒濃縮汁（$248）；波士頓龍蝦麻花捲粉配 Datterino 番茄及鮮羅勒（$488）；以及源自 Alessandro 家鄉艾米利亞-羅馬涅的自家製闊條麵配白肉醬（$228）。白肉醬不加入番茄，主要突顯肉類本身的香氣及香料味道。