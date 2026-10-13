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出版：2026-Oct-13 16:00
更新：2026-Oct-13 16:00

意式餐廳LucAle新推5款秋季新菜 必試魚子醬冷意粉/鴨肉雲吞/波士頓龍蝦捲粉

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Joe47

意式餐廳LucAle新推5款秋季新菜 必試魚子醬冷意粉/鴨肉雲吞 /波士頓龍蝦捲粉

西營盤意式餐廳 LucAle 今個秋季推出五款全新單點菜式，包括配搭15克魚子醬的冷意粉，波士頓龍蝦麻花捲粉及自家製鴨肉雲吞等，各有特色。餐廳同期首度推出六道菜大廚發辦嚐味菜單，每位$738，讓食客一次過品嚐由主廚精心安排的意式料理。此外，餐廳由即日起至12月亦推出聚餐及生日優惠，八人或以上聚餐可獲贈氣泡酒一瓶，生日聚會更可豁免蛋糕切餅費。

首推六道菜大廚發辦　主菜可升級Mayura和牛

大廚發辦以日式 Omakase 概念為靈感，將選菜權交由主廚安排，讓食客跟隨 Alessandro 的設計，逐道品嚐當季菜式。六道菜包括兩款前菜、兩款手工意粉、一道主菜及甜品，當中主菜可選羊肉或八爪魚。

前菜有西西里鮮吞拿魚配牛油果忌廉、大豆醬及阿瑪菲檸檬油，以及配雪花鵝肝片、黑醋珍珠和榛子醬的 LucAle 凱撒沙律。手工意粉則包括以摺紙盒盛載、配龍蝦、蝦肉、帶子醬及羅勒的意大利幼麵，以及包裹流心醬汁的卡邦尼意式雲吞，配豬面頰肉和櫛瓜。

主菜可選羊里脊肉配杏仁忌廉、地中海脆麥片及紅椒醬，或香煎八爪魚配法式四季豆、榛子、蜆肉汁及羊奶芝士，最後以餐廳經典 Tiramisu di LucAle 作結。

大廚發辦嚐味菜單每位$738，另收加一服務費；另加$150，可將主菜升級為 Mayura 和牛。菜單須提前預約，並需全桌一同預訂。

5款新菜登場　冷意粉配15克魚子醬向名廚致敬

除大廚發辦外，LucAle 本月亦推出五款全新單點菜式。當中低溫冷意粉配索倫托檸檬、葱花、乾葱及15克魚子醬（$378），向被譽為現代意菜之父的傳奇名廚 Gualtiero Marchesi 致敬。主廚 Alessandro 曾於2000年代在倫敦跟隨這位名廚學藝，新菜承襲其「全方位料理」（Total Cuisine）理念，在傳統意菜基礎上融入現代烹調技藝。

另一款新菜布拉塔芝士配西西里紅蝦（$328），以口感柔滑的布拉塔芝士配搭鮮甜紅蝦，再加入牛油果忌廉、青蘋果及哈密瓜，帶出酸甜交錯的味道。

另外三款新菜均為手工意粉，包括自家製鴨肉雲吞配原汁鴨肉醬、帕馬森芝士忌廉及紅酒濃縮汁（$248）；波士頓龍蝦麻花捲粉配 Datterino 番茄及鮮羅勒（$488）；以及源自 Alessandro 家鄉艾米利亞-羅馬涅的自家製闊條麵配白肉醬（$228）。白肉醬不加入番茄，主要突顯肉類本身的香氣及香料味道。

Spaghetti Salad, Sorrento Lemons, Chives, Shallots and Caviar (15 gr) Burrata with Red Sicilian Prawns, Avocado Cream, Green Apples and Melon Twisted Pasta with Whole Boston Lobster, Datterino Tomato and Fresh Basil Duck Ravioli in its Own Sauce with Parmigiano Reggiano Cream and Red Wine Reduction Homemade Pappardelle with White Bolognese Ragù

8人聚餐送氣泡酒　生日聚會免切餅費

由10月至12月，凡八人或以上於 LucAle 聚餐，即可獲贈侍酒師精選的 Contadi Castaldi Franciacorta Brut 氣泡酒一瓶。優惠適用於商務晚宴、團隊聚會及私人慶祝等場合，但不適用於12月24日、25日及31日。

同期餐廳亦豁免生日蛋糕切餅費，賓客可自攜蛋糕，由餐廳團隊負責擺盤及服務。人數不限，須於訂座時透過 WhatsApp（+852 3611 1842）登記。

以上價格另收加一服務費。

LucAle

西環西營盤薄扶林道28–32號恒輝大廈地下5-8號舖

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