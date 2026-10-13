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出版：2026-Oct-13 17:00
更新：2026-Oct-13 17:00

中華廚藝學院師生遠赴四川交流 結業禮晚宴呈現「百菜百味」川菜

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Joe52

說起川菜，不少人認為只有川菜麻和辣。為傳承中華飲食文化，大灣區共同家園青年公益基金再次攜手VTC中華廚藝學院，推出「中華飲食文化培訓計劃— 四川篇」。今年暑假，30位師生遠赴四川成都，向多位資深導師學習正宗川菜，了解四川的「一菜一格、百菜百味」 。完成8日培訓後，學生更在結業禮暨晚宴上，呈獻多道親手炮製的經典川菜佳餚，讓人感受川菜的獨特魅力。

圖片七 學生們分享在四川成都所學所見。 (1) 结果

完成8日培訓後，學生更在結業禮暨晚宴上，呈獻多道親手炮製的經典川菜佳餚。

遠赴四川8日學川菜絕學

30位中華廚藝學院老師和學生於8月1日到成都，進行8日的研學之旅。多位資深川菜師傅親身傳授正宗川菜絕學，當中包括四川廣漢非物質文化遺產手工麵「大刀金絲麵」及高級川菜「開水白菜」等，認識和掌握川菜「百菜百味」的技巧。有參與計劃的學生分享，他認為大刀金絲麵和雞豆花所需的技巧相當高，「金絲麵講求麵條粗幼一致，當我嘗試後，發現很難切得均勻。而雞豆花追求『吃雞不見雞』，將雞肉製成如豆腐般軟滑細膩，對廚師的技巧要求十分高。」

結業禮晚宴呈現學習成果

在10月9日的結業禮暨晚宴上，學生向受邀嘉賓炮製多款川菜，呈獻多日所學，涵蓋川式前菜—「怪味雞絲」、「酸辣萵筍絲」及「陳皮牛肉」、主菜「傳統四川鹵肉」和「糯米樟茶鴨」，以及川菜必食的經典功夫菜「開水白菜」與「紅油抄手」，最後以甜品「大米涼糕」及「紅糖糍粑」，為晚宴畫上句號。

圖片八 十：結業晚宴呈獻多道精緻川菜，包括「三色前菜―怪味雞絲、酸辣萵筍絲、陳皮牛肉」、「雞豆花」及「糯米梓茶鴨」等經典菜式，充分展現學生於成都培訓期間所學所悟，融會貫通川菜技藝，完美演繹川菜「一菜一格、百菜百味」的獨特魅力。 「雞豆花」 WhatsApp Image 2026 10 12 at 18.16.51 圖片八 十：結業晚宴呈獻多道精緻川菜，包括「三色前菜―怪味雞絲、酸辣萵筍絲、陳皮牛肉」、「雞豆花」及「糯米梓茶鴨」等經典菜式，充分展現學生於成都培訓期間所學所悟，融會貫通川菜技藝，完美演繹川菜「一菜一格、百菜百味」的獨特魅力。 「三色前菜―怪味雞絲、酸辣萵筍絲、陳皮牛肉」 (1) WhatsApp Image 2026 10 12 at 18.16.53 (1) WhatsApp Image 2026 10 12 at 18.16.53 (2) WhatsApp Image 2026 10 12 at 18.16.52 (1) WhatsApp Image 2026 10 12 at 18.16.52 WhatsApp Image 2026 10 12 at 18.16.52 (2) WhatsApp Image 2026 10 12 at 18.16.53

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