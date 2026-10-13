中華廚藝學院師生遠赴四川交流 結業禮晚宴呈現「百菜百味」川菜

說起川菜，不少人認為只有川菜麻和辣。為傳承中華飲食文化，大灣區共同家園青年公益基金再次攜手VTC中華廚藝學院，推出「中華飲食文化培訓計劃— 四川篇」。今年暑假，30位師生遠赴四川成都，向多位資深導師學習正宗川菜，了解四川的「一菜一格、百菜百味」 。完成8日培訓後，學生更在結業禮暨晚宴上，呈獻多道親手炮製的經典川菜佳餚，讓人感受川菜的獨特魅力。

遠赴四川8日學川菜絕學 30位中華廚藝學院老師和學生於8月1日到成都，進行8日的研學之旅。多位資深川菜師傅親身傳授正宗川菜絕學，當中包括四川廣漢非物質文化遺產手工麵「大刀金絲麵」及高級川菜「開水白菜」等，認識和掌握川菜「百菜百味」的技巧。有參與計劃的學生分享，他認為大刀金絲麵和雞豆花所需的技巧相當高，「金絲麵講求麵條粗幼一致，當我嘗試後，發現很難切得均勻。而雞豆花追求『吃雞不見雞』，將雞肉製成如豆腐般軟滑細膩，對廚師的技巧要求十分高。」