熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 俄羅斯鼠疫 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
生活
出版：2026-Oct-13 09:00
更新：2026-Oct-13 09:00

碌碌DUCK免費雪糕車快閃港九新界 順應網民票選進駐旺角銅鑼灣 附時間表+路線圖

分享：
碌碌DUCK 免費雪糕車 1

只要按讚碌碌DUCK的社交帳號，即可免費雪糕1杯。

初秋的氣溫仍有暖意，碌碌DUCK(looklookduck)的免費雪糕車快閃活動，已踏入第三星期，繼續四出派雪糕為市民消暑。官方日前在Threads發起投票，邀請網民親自揀選派發地點。在fans熱烈響應下，本周路線圖正式順應民意出爐，將一連多天走入樂富、銅鑼灣、旺角及沙田等鬧市，實行「網民投邊度，碌碌DUCK雪糕車就去邊度」。

碌碌DUCK透露，這次請食雪糕的盛事，已正式進入最後倒數。為了回饋fans，雖然原定派發7-Eleven $20現金券因反應熱烈而暫時停止，但官方承諾只要本周其InstagramThreads的追蹤人數雙雙突破5,000大關，下星期將會強勢重啟現金券活動。

碌碌DUCK 免費雪糕車 1 碌碌DUCK 4 碌碌DUCK 3

市民想免費品粕冰涼雪糕，方法非常簡單，只需在現場用手機追蹤「碌碌DUCK」的官方社交帳號，即可即時免費獲贈雪糕1杯。

碌碌DUCK快閃雪糕車路線圖+時間表：

1013()：樂富(中午12點至晚上8)

1014()：太古英皇道萬寧外(中午12點至晚上8)

1015()：銅鑼灣百德新街(中午12點至晚上8)

1016()：觀塘駿業街公園外(中午12點至晚上8)

1017()：旺角西洋菜南街(中午12點至晚上8)

1018()：沙田排頭街(中午12點至晚上8)

活動採取先到先得、送完即止方式進行。市民不妨將路線圖儲存，約埋親友一同前往大飽口福，同時「集氣」衝破追蹤人數，下周重啟大派現金券活動。

碌碌DUCK 2

碌碌DUCK本周繼續巡遊港九新界，大派雪糕給市民。

碌碌DUCK 免費雪糕車

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務