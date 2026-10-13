碌碌DUCK免費雪糕車快閃港九新界 順應網民票選進駐旺角銅鑼灣 附時間表+路線圖

初秋的氣溫仍有暖意，碌碌DUCK(looklookduck)的免費雪糕車快閃活動，已踏入第三星期，繼續四出派雪糕為市民消暑。官方日前在Threads發起投票，邀請網民親自揀選派發地點。在fans熱烈響應下，本周路線圖正式順應民意出爐，將一連多天走入樂富、銅鑼灣、旺角及沙田等鬧市，實行「網民投邊度，碌碌DUCK雪糕車就去邊度」。
碌碌DUCK透露，這次請食雪糕的盛事，已正式進入最後倒數。為了回饋fans，雖然原定派發7-Eleven $20現金券因反應熱烈而暫時停止，但官方承諾只要本周其Instagram與Threads的追蹤人數雙雙突破5,000大關，下星期將會強勢重啟現金券活動。
市民想免費品粕冰涼雪糕，方法非常簡單，只需在現場用手機追蹤「碌碌DUCK」的官方社交帳號，即可即時免費獲贈雪糕1杯。
碌碌DUCK快閃雪糕車路線圖+時間表：
10月13日(二)：樂富(中午12點至晚上8點)
10月14日(三)：太古英皇道萬寧外(中午12點至晚上8點)
10月15日(四)：銅鑼灣百德新街(中午12點至晚上8點)
10月16日(五)：觀塘駿業街公園外(中午12點至晚上8點)
10月17日(六)：旺角西洋菜南街(中午12點至晚上8點)
10月18日(日)：沙田排頭街(中午12點至晚上8點)
活動採取先到先得、送完即止方式進行。市民不妨將路線圖儲存，約埋親友一同前往大飽口福，同時「集氣」衝破追蹤人數，下周重啟大派現金券活動。