碌碌DUCK免費雪糕車快閃港九新界 順應網民票選進駐旺角銅鑼灣 附時間表+路線圖

初秋的氣溫仍有暖意，碌碌DUCK(looklookduck)的免費雪糕車快閃活動，已踏入第三星期，繼續四出派雪糕為市民消暑。官方日前在Threads發起投票，邀請網民親自揀選派發地點。在fans熱烈響應下，本周路線圖正式順應民意出爐，將一連多天走入樂富、銅鑼灣、旺角及沙田等鬧市，實行「網民投邊度，碌碌DUCK雪糕車就去邊度」。

碌碌DUCK透露，這次請食雪糕的盛事，已正式進入最後倒數。為了回饋fans，雖然原定派發7-Eleven $20現金券因反應熱烈而暫時停止，但官方承諾只要本周其Instagram與Threads的追蹤人數雙雙突破5,000大關，下星期將會強勢重啟現金券活動。