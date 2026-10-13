網上熱話｜N年前麥當勞換領券出土掀集體回憶 網民懷念：可以擺入博物館

當人活到一定年紀，總會特別容易就著身邊發生的大小事感觸，當中尤以一些已經過去，又不會再重來的美好事物更甚。早前，有網民分享在家中覓到麥當勞出土文物，雖然年代久遠到新一代一頭霧水，但一群「有返咁上下年紀」的網民就頻頻高呼是集體回憶，有人盼能「以物易物」，亦有人呼籲物者勿輕易放售，只因太有紀念價值。
港人找回N年前贈巨無霸貴賓券
麥當勞、KFC等快餐店本身已是不少港人的童年集體回憶，但當中有部分較為經典的活動特別令人印象深刻。除了麥當勞著名的「雙層牛肉巨無霸...」急口令外，近日有網民就在Threads發文，表示友人突然找回N年前由麥當勞派發的換領券，包括「贈巨無霸」的貴賓券，以及「贈麥當勞薯條」的換領券。
部分網民盼以物易物
從發文者上傳的照片中，可見兩張換領券與大家一樣隨年月而帶有成長痕跡，邊角位已皺摺，紙質亦發黃。雖然年代久遠，但漫畫look麥當勞叔叔圖案仍清晰。由於贈券上沒有列明有效日期，發文者就幫換領券的主人問大家「還可以用嗎？」引起部分網民踴躍請纓，表示可以自掏腰包為他送上相關餐點，盼能用一個巨無霸、一包薯條，以物易物換到一張有年代感的換領券。
網民籲勿輕易放售：好有紀念價值
雖然有網民表示換領券「無限期」，亦有自稱在麥記工作的員工表示「我前幾日返工，見到有客用呢張券，是成功的」。但大批網民就紛紛勸發文者的友人不要輕易使用，「俾我會儲起佢」、「如果係我會繼續留起佢，買少見少」、「呢個最好都係唔好換啦，呢個歷史咁悠久，呢個都係收藏啦，其實佢嘅紀念價值仲大過兌換嘅價值」。亦有網民坦言這種換領券「好有年代感，甘香鬆脆薯條，而家叫細/中/大薯」，更有人指「可以俾博物館啦」。