網上熱話｜N年前麥當勞換領券出土掀集體回憶 網民懷念：可以擺入博物館

當人活到一定年紀，總會特別容易就著身邊發生的大小事感觸，當中尤以一些已經過去，又不會再重來的美好事物更甚。早前，有網民分享在家中覓到麥當勞出土文物，雖然年代久遠到新一代一頭霧水，但一群「有返咁上下年紀」的網民就頻頻高呼是集體回憶，有人盼能「以物易物」，亦有人呼籲物者勿輕易放售，只因太有紀念價值。

港人找回N年前贈巨無霸貴賓券 麥當勞、KFC等快餐店本身已是不少港人的童年集體回憶，但當中有部分較為經典的活動特別令人印象深刻。除了麥當勞著名的「雙層牛肉巨無霸...」急口令外，近日有網民就在Threads發文，表示友人突然找回N年前由麥當勞派發的換領券，包括「贈巨無霸」的貴賓券，以及「贈麥當勞薯條」的換領券。

部分網民盼以物易物 從發文者上傳的照片中，可見兩張換領券與大家一樣隨年月而帶有成長痕跡，邊角位已皺摺，紙質亦發黃。雖然年代久遠，但漫畫look麥當勞叔叔圖案仍清晰。由於贈券上沒有列明有效日期，發文者就幫換領券的主人問大家「還可以用嗎？」引起部分網民踴躍請纓，表示可以自掏腰包為他送上相關餐點，盼能用一個巨無霸、一包薯條，以物易物換到一張有年代感的換領券。