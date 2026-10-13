薄鳧林牧場牛奶節登場！ 首辦Butter Run邊跑邊整牛油 揸牛奶炮製黑白牛奶卷蛋

牛奶作為香港人的成長不可或缺的飲品，絕對佔據生活記憶的重要部分。前身是牛奶公司高級職員宿舍的薄鳧林牧場舉辦「薄鳧林牧場牛奶節」，推出多項以牛奶為主題的工作坊和活動。活動焦點必屬牧場首次舉辦的「哈囉牛油跑 Butter Fun Run 」，一邊跑步，一邊炮製香濃牛油，絕對是難忘回憶。即看下文！

必玩海外大熱「Butter Run」 邊跑邊整牛油！ 活動推出多項體驗，適合不同年齡層參與。最受人關注的，當然是「哈囉牛油跑 Butter Fun Run」。活動將海外大熱的Butter Run帶到香港。跑手在開跑前將淡忌廉放進密封容器及索繩袋中，在薄鳧林牧場出發並圍繞薄扶林水塘一圈返回牧場，讓參加者在奔跑之間，感受昔日香港重要水源地的歷史氣息。隨著不斷的擺動和搖晃，瓶子中的淡忌廉將會逐漸變為香濃牛油，帶給跑手一點驚喜。活動將於萬聖節當日舉辦，不妨換上鬼馬裝扮，投入一場歡樂跑步派對。

自問並非運動好手，亦想親手製作牛油？牧場將於10月19日推出兩場手造牛油工作坊。參加者可親手製作兩款口味的牛油，包括「肉桂蜜糖牛油」和「煙燻煙肉海鹽牛油」，最後更可即場搭配多士和貝果享用，感受牛油的甜蜜滋味。

連場親子牛奶工作坊 親手整雪糕+黑白牛奶卷蛋 另外，牧場同時與十字牌合作，打造多場牛奶主題工作坊。牛奶作為最受小朋友喜愛的飲品，當然設有連串親子工作坊，讓一家大細感受牛奶的魅力。參加者除了可以帶同小朋友，參與「本地牛奶雪糕工作坊（親子班）」，親手以100%香港本地奶源製作雪糕，並且即場製作法式可麗餅（Crepe），打造幸福甜美的親子時光。參加者亦可於「黑白牛奶卷蛋工作坊 暨 擬揸牛奶體驗（親子班）」中體驗模擬揸牛奶，再以鮮牛奶製作黑白牛奶卷蛋，將牧場特色融入甜點之中。