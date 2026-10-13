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出版：2026-Oct-13 12:07
更新：2026-Oct-13 12:07

京東雙11優惠開搶 ￥1 Sony單反相機/iPhone/Switch2等

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京東雙11優惠開搶 ￥1 Sony單反相機/iPhone/Switch2等

內地網購平台京東11.11購物節正式開鑼，逾萬款人氣商品參與限時優惠，當中包括iPhone 16 Pro、Sony A7C數碼相機、追覓清潔電器全家桶等，有機會以1元人民幣搶購；部分美妝及生活用品則低至11.11元。活動期間，每日更可領取60元額外驚喜紅包，另有多場限時促銷及主題優惠日接力登場，想趁雙11入手電子產品、家電或日用品，就要留意以下各項搶購安排。


月黑風高盛典逾萬款商品1元搶

京東11.11率先登場的「月黑風高盛典」於今晚8時同步開搶，涵蓋3C數碼、家電家居、美妝及生活用品等類別。數碼產品包括iPhone 16 Pro、DELL 13 Air手提電腦（暮雲灰）及Sony A7C數碼相機；家電家居則有追覓清潔電器全家桶、Panasonic立式護眼燈，日用品更有60卷裝維達卷紙，均有機會以1元人民幣搶購。

美妝及配飾同樣有優惠，包括赫蓮娜HR白繃帶面霜15ml、YSL聖羅蘭小金條唇膏1936，以及MCM TECH票夾銀包等，部分商品以11.11元人民幣限量發售。相關優惠數量有限，想搶購的話，可登入京東APP首頁，進入「月黑風高」頻道提前預約，並留意商品的開搶時間及活動規則。


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每日領60元紅包　多場優惠陸續登場

除了限量低價搶購，京東11.11全期每日均可領取60元人民幣額外驚喜紅包。由10月20日起，超級秒殺日、超級補貼日及超值特價日等活動亦會接連登場，優惠包括指定大牌商品整點直降低至5折、多重補貼，以及源頭直發商品特價包郵等，涵蓋不同購物需要。

活動期間還有六大驚喜日，包括AI玩驚喜日、愛家驚喜日、健康驚喜日、風尚驚喜日、吃喝玩樂驚喜日及暖暖驚喜日，按不同生活及消費主題推出專屬優惠，大家可按需要留意相關活動。

超級服務日生活服務月卡5折

除了買貨優惠，今年京東11.11更推出「超級服務日」，首場於10月28日舉行，其後每月28日亦會推出生活服務5折月卡優惠。服務範圍包括家居清潔、家電維修、長者照護及寵物照顧等，想預約家居服務或處理日常生活需要，可趁活動期間留意相關月卡優惠。

想參與京東11.11活動，可打開京東APP搜尋「雙11主會場」，直達活動頁面查看優惠及搶購詳情。以上優惠以平台實際公布、商品供應及活動規則為準。


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每日領60元紅包　多場優惠陸續登場

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