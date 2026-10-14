許志安首登西九爵士音樂節 雷柏熹重塑40年流行經典 11月戲曲中心專場演出(附票價詳情)

當流行金曲遇上自由即興的爵士樂，會碰撞出怎樣的火花？剛於紅館舉行完3場《On Stage》演唱會的許志安，樂迷叫好叫座，頻頻於社交平台呼籲他開part 2。原來他早有安排，於西九文化區戲曲中心大劇院舉行首個《國泰西九爵士音樂節：許志安》個人專場演出。他將以其招牌渾厚低聲歌聲，為多首耳熟能詳的流行經典，注入嶄新爵士靈魂。

樂迷一直以為安仔今次是跨界新嘗試，事實上他的骨子裡早對著爵士音樂著了魔。早在九十年代，他已先後與香港爵士結他大師包以正(Eugene Pao)，以及殿堂級鋼琴家羅尚正(Ted Lo)深度合作，創作出《別說歸家》、《愛在一程車的時間》及《不嗟不怨》等帶有強烈爵士底蘊的流行作品，在這些歌曲旋律裡，早就藏著屬於安仔挑戰爵士樂的印證。