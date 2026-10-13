記者實測Bakehouse秋季人氣新品 $12甜冬薑年糕瑪德蓮 店員：有客人一次過買50個！(有片)

記者實測Bakehouse秋季人氣新品 $12甜冬薑年糕瑪德蓮 店員：有客人一次過買50個！

人氣本地烘焙品牌Bakehouse新產品登場！踏入秋季，Bakehouse特別用上香港58 年老字號「鄧海滿記」的甜冬薑，融入中式傳統賀年食品薑汁年糕，炮製出外脆內軟韌的甜冬薑年糕瑪德蓮，暫時只限銅鑼灣及灣仔分店供應。這款新品一推出就在網上爆紅，甚至有客人一口氣大手買入50個，可見其人氣！下文立即為大家詳細介紹！

銅鑼灣Bakehouse直擊！煙韌軟糯甜冬薑年糕瑪德蓮 本地烘焙界今年非常流行「牛油年糕」，多間餅店品牌都先後推出類近產品，而最近Bakehouse亦加入戰團，推出甜冬薑年糕瑪德蓮（ $12 ），創意口味加上瑪德蓮蛋糕的貝殼外型令人非常期待！店家以傳統薑汁年糕為靈感，製作時先用大量紅糖鋪滿瑪德蓮模具，並倒入年糕漿以及58年老字號「鄧海滿記」的甜冬薑，焗製約25分鐘便熱辣出爐！記者現場實試，這款甜冬薑年糕瑪德蓮外皮的紅糖焦脆可口，香甜而不膩，內層則有年糕煙韌軟糯的口感，咀嚼時夾雜甜冬薑粒，溫潤微辛的薑粒帶有淡淡秋日氣氛滋味，大家下次經過不妨一試！