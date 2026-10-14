星級名廚張錦祥監製「祥仔」搬新舖 看海景歎A5和牛漢堡扒蟹粉煲仔飯(有片)

星級名廚張錦祥 Ricky Cheung創意監製香港情懷美食品牌「祥仔」，由尖沙咀 K11 Art Mall搬遷至海港城海運大廈，坐擁海景。今次以全新形象登場，食材與菜單均全面升級，新推一系列重磅星級煲仔飯、煲仔翅、鑊氣小炒。新舖日前開幕，飲食組第一時間訪問Ricky，分享一下新店新構思以及心水煲仔飯！ 文:Vera Gee 攝:吳康琦

香港情懷 山系設計元素 話說老闆跟香港人一樣都熱愛行山活動，新舖就以香港山景為設計元素，結合獅子山、太平山、鳳凰山等多座代表性山峰的圖像，表達出港人堅毅的本土精神。Ricky表示：「我們祥仔menu上都有點改變，比以前更加地道更加香港。我們揀選了香港人不同情懷系列，例如煲仔飯，來到祥仔，應該要試我們的臘味煲仔飯！我相信無乜香港人唔鍾意臘味煲仔飯，而且好代表到我們香港的情懷。有軟熟的白飯及脆口的飯焦，食到尾都覺得熱，這幾樣加在一起，這款煲仔飯歷久不衰。」

「祥仔」由尖沙咀 K11 Art Mall搬遷至海港城海運大廈，新店坐擁海景。(吳康琦攝)

煲仔飯附上六款佐料 「星級煲仔飯系列」即叫即煲，每款淋上以 5 種不同香料浸煮、並加入適量麥芽糖調配的秘製煲仔飯豉油，濃稠度剛好亦不死鹹，提升材料的香味。煲仔飯奉上時頗有儀式感，附上迷你沙漏，等一分鐘就可以開蓋進食。隨煲更附上六款精選佐料，包括芫荽、蔥花、玄米脆脆、櫻花蝦乾、辣椒乾、菜脯碎，讓客人自由配搭調味。Ricky笑稱：「我哋香港人多心，所以咩都擺啲落去，你自己調配心水味道。可能之後有機會轉配搭，現在試下水溫，日後受歡迎的留低，不受歡迎的就剔走。」

餐牌推薦食法是先將飯粒撥鬆，沿鍋邊淋豉油，開蓋焗兩分鐘，然後開蓋散氣，再關蓋燜30秒。防止蒸氣水滴落，確保飯粒乾身。

當和牛漢堡遇上蟹粉 另一款「手打A5和牛漢堡扒蟹粉煲仔飯」，嚴選日本 A5 和牛，以洋蔥、鹽及胡椒調味，每塊約 80 至 90 克重，份量十足。製作時加入了麵包糠，先高溫煎封表面，後烤焗至面層焦脆，內裡鎖著肉汁，肉質鬆軟。白飯加入足料蟹粉與特調蟹醋拌勻，熱騰騰夠甘香。煲仔飯另有鹹魚肉餅、腐乳雞通菜、松露冬菇滑雞煲仔飯、溫泉蛋沙嗲牛肉煲仔飯選擇。而煲仔系列亦新推煲仔翅，暖笠笠。

新推鑊氣小炒 今次同時全新推出鑊氣小炒系列，即叫即炒，首推以鐵板盛載的瑞士汁乾炒牛河，河粉上色均勻，瑞士汁甜鹹適中又入味，條條分明卻不會太油膩；亦有經典生炒牛肉飯、鹹魚雞粒炒飯、豬頸肉蝦仁炒貴刁等。 全日小食腐乳薯條＋特製餐肉條 「菜式上我俾咗好多同事自己發揮，我在後面幫下手俾少少意見，大方向不會變，只是技術上少少微調。以前祥仔受歡迎菜式都繼續放在餐牌內。」好似No.1人氣祥仔脆脆豬扒飯，大家仍然吃得到。全日供應的小食備有自家製腐乳薯條與特製餐肉條，將腐乳風乾後磨成粉末與薯條拌勻，腐乳香味自然輕柔，我不介意再重味一些。

會員開幕禮遇贈送懷舊紅豆冰 最後講一講FOODIE會員尊享禮遇：趁新店開幕，會員每次惠顧用餐即可免費獲贈特調「懷舊紅豆冰」１杯，全年無限定兌換。會員亦可憑累積積分換領集團旗下多款精選美食。「祥仔」未來會推出零售產品「常勝監製午餐肉」，大家屆時在家中都能細嘗星級滋味。會員參與限定會員活動可賺取積分之餘，有機會享用全年 100日免費食飯，以及逢星期一半價、逢星期二雙倍積分等多重著數優惠。