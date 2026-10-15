萬聖節好去處2026｜OPEN by HE.R遮打道露天派對 10.18登陸中環 巨型舞台引爆街頭慶典

萬聖節中環街頭盛事，活動組織OPEN by HE.R宣布，10月18日今個周日將載譽重返中環遮打道，攜手Hongkong Land及LANDMARK置地廣塲，在璀璨城市燈火下，中環心臟地帶破天荒封街，化身成一場盛大萬聖節街頭假面舞會。活動集結音樂、前衛設計與時尚文化，免費歡迎不同年齡的家庭、好友與電音愛好者，一同以萬聖節裝扮亮相，從全新角度感受「A Place to Chater」的迷人夜色。

為了帶給市民極致感官感受，主辦方預告今年將呈獻HE.R歷來最震撼強勁音響系統，與最具規模的立體舞台設計。重磅演出單位可用星光熠熠來形容，當中包括德國Super House傳奇雙人組合ANDHIM、擅長迷幻電音的烏克蘭女 DJ Charmeine、本地組合HE.R Soundsystem(Alex Nude x Cocoa Zhou)，以及搜羅珍稀黑膠唱片，以播放rare groove風格的CASAMUSICA，眾人將會是派對焦點。