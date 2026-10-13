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出版：2026-Oct-13 19:24
更新：2026-Oct-13 19:24

Pokemon 30周年Café登陸又一城 沉浸式空間/特色御三家屬性主題套餐 全新杜拜朱古力蛋撻登場 (有片)

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Joe52

Pokemon 30周年Café登陸又一城 沉浸式空間/特色御三家屬性主題套餐 全新杜拜朱古力蛋撻登場 (有片)

為慶祝Pokémon迎來30周年大日子，各位精靈訓練家又有最新好去處！九龍塘又一城，攜手人氣餐飲品牌 BAKERY BY THE GRAND 及 BOUTIQUE BY THE GRAND，由即日起至2027年1月3日推出首波重頭戲「Pokémon Dining Experience」主題餐飲體驗。從沉浸式打卡場景、精緻堂食美食到限定周邊精品一應俱全，為一眾粉絲帶來全方位的美食冒險。

走進「最初的夥伴」打卡位 與公仔合照

BAKERY BY THE GRAND又一城店大變身。店內全面換上以「最初的夥伴」為主題的Pokémon沉浸式布置，呈現多個充滿童趣的場景。場內更特別設置了指定打卡專區，顧客可以坐在特設的位置上與Pokémon毛公仔同框合照。訓練家們可以一邊品嚐精緻美點，一邊打卡，盡情投身於Pokémon 的奇幻世界之中。

BAKERY BY THE GRAND ＿3 BAKERY BY THE GRAND ＿6 BAKERY BY THE GRAND ＿7 BAKERY BY THE GRAND BAKERY BY THE GRAND ＿2

「草火水」屬性主題餐飲 爆紅杜拜朱古力蛋撻開賣

美食方面，BAKERY BY THE GRAND 以「草、火、水」三大屬性為靈感，研發出多款打卡度十足的菜式。當中最吸睛的莫過於每套$598的雙人主題套餐，涵蓋蘇格蘭煙三文魚蟹肉球、燴和牛面頰肉蘑菇撻等手工鹹點，以及招牌海鹽焦糖蛋糕、鮮芒果忌廉撻等精選甜品，更附送「又一城特別版 LOGO 迷你隨行杯吊飾」乙個，數量有限，送完即止。

若想簡單享用下午茶，亦可選擇$198的主題長蛋糕套餐，搭配奶昔及雪糕。其中草屬性以青提子蛋糕配開心果奶昔、火屬性以士多啤梨蛋糕配士多啤梨菠蘿乳酪奶昔，而水屬性則主打招牌海鹽焦糖蛋糕配椰子藍莓奶昔。另外，店內分時段新鮮出爐的人氣酥皮蛋撻更特別換上主題蛋撻盤，除了原味及朱古力味外，更加入了近期大熱的「杜拜朱古力味」($32)，結合 Valrhona 朱古力、開心果醬及中東脆麵絲，口感層次豐富。

11月2日起更會加入由 COFFEE BY THE GRAND 團隊精心沖煮的自家烘焙精品咖啡，指定飲品將換上精靈球外賣杯，並隨機附送7款Pokémon主題標籤之一，絕對能滿足一眾粉絲。

「草、火、水」屬性主題長蛋糕套餐 （配奶昔及雪糕）HK$198 主題奶昔各 HK$98 「草、火、水」屬性主題套餐｜HK$598／兩位用＿1

必買9合1蝴蝶酥與瑪德蓮

主打烘焙禮品的 BOUTIQUE BY THE GRAND亦推出換上30周年特別版包裝的「9 合 1 特別版禮盒」($688)，一次過集齊原味、黑松露、開心果及榛子等九款迷你招牌蝴蝶酥，無論送禮或自用都相當體面。此外，BAKERY BY THE GRAND 亦推出了每日限量供應的「瑪德蓮貝殼蛋糕禮盒」($238)，六件裝蛋糕外層分別裹上代表草、火、水屬性的綠、紅、藍三色朱古力脆層，造型極其精致。凡於兩間分店消費任何產品，即可以$88加購印有又一城特別版 LOGO 的「Pokémon 30週年特別版環保袋」。

瑪德蓮貝殼蛋糕禮盒＿2 9合1特別版禮盒 九款迷你招牌蝴蝶酥 HK$688 (每次限購2盒) Pokémon 30週年特別版環保袋 又一城特別版 LOGO HK$88 換購

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