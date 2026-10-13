Pokemon 30周年Café登陸又一城 沉浸式空間/特色御三家屬性主題套餐 全新杜拜朱古力蛋撻登場 (有片)

為慶祝Pokémon迎來30周年大日子，各位精靈訓練家又有最新好去處！九龍塘又一城，攜手人氣餐飲品牌 BAKERY BY THE GRAND 及 BOUTIQUE BY THE GRAND，由即日起至2027年1月3日推出首波重頭戲「Pokémon Dining Experience」主題餐飲體驗。從沉浸式打卡場景、精緻堂食美食到限定周邊精品一應俱全，為一眾粉絲帶來全方位的美食冒險。

BAKERY BY THE GRAND又一城店大變身。店內全面換上以「最初的夥伴」為主題的Pokémon沉浸式布置，呈現多個充滿童趣的場景。場內更特別設置了指定打卡專區，顧客可以坐在特設的位置上與Pokémon毛公仔同框合照。訓練家們可以一邊品嚐精緻美點，一邊打卡，盡情投身於Pokémon 的奇幻世界之中。

「草火水」屬性主題餐飲 爆紅杜拜朱古力蛋撻開賣

美食方面，BAKERY BY THE GRAND 以「草、火、水」三大屬性為靈感，研發出多款打卡度十足的菜式。當中最吸睛的莫過於每套$598的雙人主題套餐，涵蓋蘇格蘭煙三文魚蟹肉球、燴和牛面頰肉蘑菇撻等手工鹹點，以及招牌海鹽焦糖蛋糕、鮮芒果忌廉撻等精選甜品，更附送「又一城特別版 LOGO 迷你隨行杯吊飾」乙個，數量有限，送完即止。

若想簡單享用下午茶，亦可選擇$198的主題長蛋糕套餐，搭配奶昔及雪糕。其中草屬性以青提子蛋糕配開心果奶昔、火屬性以士多啤梨蛋糕配士多啤梨菠蘿乳酪奶昔，而水屬性則主打招牌海鹽焦糖蛋糕配椰子藍莓奶昔。另外，店內分時段新鮮出爐的人氣酥皮蛋撻更特別換上主題蛋撻盤，除了原味及朱古力味外，更加入了近期大熱的「杜拜朱古力味」($32)，結合 Valrhona 朱古力、開心果醬及中東脆麵絲，口感層次豐富。