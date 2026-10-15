BOL4香港演唱會2026︱臉紅的思春期12月東蒲開唱 10周年巡演VIP門票可1:1合照

臉紅的思春期的全新巡演《Red Square》，以回顧與前行為主題，而演唱會的命名，亦充滿浪漫細節，Red代表臉紅的思春期，一直是她們標誌性的青春色彩，而Square則是這十年間與fans共同建構的音樂廣場。安智煐將透過精心的舞台設計，帶領歌迷走進一個「可被分享」的音樂空間。

音樂會現場將送上逆襲韓國各大流行榜的金曲《Galaxy》(우주를 줄게)、唱出戀愛拉扯的《Some》(썸 탈꺼야)，還有充滿度假色彩的《Travel》(여행)、《Bom》(나만,봄)及《Love story》等紅遍亞洲的經典歌曲，全是陪伴無數人走過青春的旋律，將在現場化作最感動的現場大合唱。

為了感謝香港fans長久支持，主辦單位Echo HK與經理人公司Kanverse，這次推出極具誠意的fans福利。購買演唱會VIP門票的fans，不但能參與臉紅的思春期的彩排(Soundcheck)，和近距離擊掌(Hi-Bye)活動，還有機會抽中極其珍貴的「1:1單獨合照」機會、簽名海報，以及簽名即影即有靚相等，讓這場10周年約定留下最溫暖的回憶。演唱會門票將於10月20日下午1時於OFFGRID及大麥網正式公開發售。