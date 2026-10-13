李佳芯首度踏上劇場舞台 聯手何啟華 陳湛文 挑戰黑色喜劇《見面即地獄》

視后李佳芯(Ali)首度挑戰舞台劇，將在12月聯同男團ERROR成員何啟華(阿Dee)、金像獎實力派演員陳湛文，以及澳門新星劉漪琳，攜手主演全新黑色舞台喜劇《見面即地獄》。這部由陳詠燊、張珮華監製的新劇，由劇作家龍文康編劇、五度榮獲香港舞台劇獎「最佳導演獎」的李國威執導，加上跨界演員班底攜手合作，強強聯手之下，會帶來一齣怎樣的黑色喜劇？

《見面即地獄》由劇作家龍文康孕育多年的心機之作，在今年1月曾舉行兩場讀劇演出。當時在零舞台特效、全憑演員讀白的情況下，竟在觀眾問卷中斬獲高達94.4%的驚人好評率。台下劇迷瘋狂推薦，促製作單位盡快把此劇本上映。相隔11個月後，此作的台前幕後精英，決定把這齣佳作搬上香港演藝學院的大舞台。