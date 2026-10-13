李佳芯首度踏上劇場舞台 聯手何啟華 陳湛文 挑戰黑色喜劇《見面即地獄》

視后李佳芯(Ali)首度挑戰舞台劇，將在12月聯同男團ERROR成員何啟華(阿Dee)、金像獎實力派演員陳湛文，以及澳門新星劉漪琳，攜手主演全新黑色舞台喜劇《見面即地獄》。這部由陳詠燊、張珮華監製的新劇，由劇作家龍文康編劇、五度榮獲香港舞台劇獎「最佳導演獎」的李國威執導，加上跨界演員班底攜手合作，強強聯手之下，會帶來一齣怎樣的黑色喜劇？
《見面即地獄》由劇作家龍文康孕育多年的心機之作，在今年1月曾舉行兩場讀劇演出。當時在零舞台特效、全憑演員讀白的情況下，竟在觀眾問卷中斬獲高達94.4%的驚人好評率。台下劇迷瘋狂推薦，促製作單位盡快把此劇本上映。相隔11個月後，此作的台前幕後精英，決定把這齣佳作搬上香港演藝學院的大舞台。
《見面即地獄》風暴的起因，源於一場荒誕偷情意外。故事講述由何啟華飾演的「阿明」，在外面尋歡作樂，怎料身旁的神秘女伴「情情」(劉漪琳飾)突然斷氣，動也不動地倒臥在床上。驚慌失措的阿明，唯有急call飾演其好兄弟兼事業拍檔的「白先生」(陳湛文飾)趕來現場幫忙「拆彈」。
怎料白先生竟把由李佳芯飾演的記者女友「Winnie」也帶到了現場。一個封閉的房間，三個各懷鬼胎的人，在狹窄的舞台空間，陳湛文、何啟華將以綿密而且節奏明快的「抵死」對白針鋒相對，甚具諷刺意味。而Ali則要在銀幕之外，首次近距離向觀眾展現細膩內心戲。此劇不單是一場命案的善後過程，更是一場將3人鞭撻的道德審判。
《見面即地獄》詳情：
日期：12月11至26日
地點：香港演藝學院香港賽馬會演藝劇院
票價：$788、$588、$388
查詢：見面即地獄