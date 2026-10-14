編輯推介｜2026秋季人氣新唇色 塗出水潤高級感

秋風一到，也是時候為化妝袋換上新季節色彩。一隻適合自己的唇色，絕對是整體妝容的重點，不但能提升精神氣，令膚色看起來更明亮有神，更能瞬間改變整體造型氣質。來到2026年秋季，唇色趨勢不再局限於傳統深棕或酒紅色調，而是在自然與個性之間取得平衡。從溫柔知性的玫瑰豆沙色、充滿秋日氣息的楓葉紅棕色，到帶點神秘感的酒紅色系，都成為今季備受矚目的選擇。無論偏愛淡雅妝感還是型格風格，只要選對唇色，便能輕鬆為秋日造型增添層次與時尚感。

編輯推介 2026 秋天唇色 1. TOM FORD BEAUTY | 高奢絲霧唇釉及經典幻魅唇膏 高奢絲霧唇釉 (135 Crème Sable )以輕盈柔霧質感貼合唇形，結合植物活性精華及玻尿酸，兼顧保濕與修飾唇紋，顯色俐落之餘亦不易暈染；經典幻魅唇膏 (33 Undeniable & 34 Irrepressible) 則糅合白池花籽油、山茶花油、薺藍籽油及石榴籽油，質感順滑易推，為雙唇注入水潤光澤與持久色彩。兩款唇膏各具特色，無論偏愛低調霧面還是飽滿亮澤，都能輕鬆塑造富秋日氣息的精緻唇妝。

編輯推介 2026 秋天唇色 2. Dior Beauty | Médaillon 高訂隨行潤唇霜及傲姿唇膏 Dior Médaillon高訂隨行潤唇霜以珠寶盒般的精緻造型亮相，設計取材自Dior總店的18世紀洛可可裝飾，綴以細膩的Fontanges蝴蝶結雕紋及品牌標誌，兼具華麗美感與珍藏價值。潤唇霜透現閃爍藍調粉紅光澤，配方蘊含花卉護唇成分，提供長效保濕與舒適呵護，為佳節妝容添上高訂亮采。 珍藏版傲姿唇膏: 今季矚目色調包括綴以玫瑰金珠光的蜜桃色232 Glazed Peach、泛起藍色珠光的虹彩紫調297 Glazed Violet，以及柔滑優雅的玫瑰木色720 Icone，為冬日妝容添上鮮明光采。

編輯推介 2026 秋天唇色 3. SUQQU | 晶采絲絨唇膏 ( 限定色 ) SUQQU以清冷色調碰撞耀目冬光，為季節妝容注入俐落而奢華的氣息。晶采絲絨唇膏兩款限定色顯色鮮明，配合細緻絲絨質感，一抹即可提升妝容氣場，塑造高貴優雅又不失個性的時尚唇妝。 SUQQU 晶采絲絨唇膏 109 香霞 - KAORIGASUMI [限定色] SUQQU 晶采絲絨唇膏 109 香霞 [限定色]

編輯推介 2026 秋天唇色 4. CHANTECAILLE | 獅子保育系列限量花妍柔澤 CHANTECAILLE 2026秋季獅子保育系列花妍柔澤唇膏以濃郁莓果色為主調，推出兩款限量唇色。配方加入獲FairWild公平及野生認證的有機猴麵包樹油，質感幼滑滋潤，既能保濕修護雙唇，亦可塑造飽和豐盈的立體唇妝。金屬綠色唇膏管綴以獅子圖案，呼應野外森林意象，同時支持Lion Guardians在肯亞推動獅子保育工作，讓秋日美妝添上更深一層意義。 Candelabra 深莓果紅色 Rock Jasmine 肉桂紅棕色

編輯推介 2026 秋天唇色 5. THE WHOO | 萃韻水漾潤唇膏 THE WHOO萃韻水漾潤唇膏曾榮獲2025年GLOWPICK美妝大賞潤色護唇膏類別第一名，今季再添#32 Floral Pink花漾柔粉及#90 Wine Red月季酒紅兩款新色。靈感源自宮廷花園，晶透亮澤質感自然提亮雙唇，配合Royal Oil Complex™護唇配方，帶來持久滋潤與細緻修護，輕鬆打造妝養合一的水光唇妝。